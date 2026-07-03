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中選會3委員補提名案今投票 未獲過半立委支持不通過

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團均認為人選不夠公正獨立，決議投下反對票封殺。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團均認為人選不夠公正獨立，決議投下反對票封殺。記者潘俊宏／攝影

行政院補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政次黃謀信3位中選會委員名單，經立法院會審查後，今天下午1時起進行中選會人事同意權案記名投票表決，結果在國民黨與民眾黨立委不同意下不通過提名。

2026九合一選舉

由於國民黨團總召傅崐萁投票前就表表示，他們決定希望有更好的人選，盼望賴清德總統提拔更優秀人才為國家做事，民眾黨團總召陳清龍則說，中選會是獨立公正的機關，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章，投票結果顯示3人均未獲得過半立委支持，不予通過。

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，朝野立委投下手中一票。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，朝野立委投下手中一票。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜說明投票結果在不通過。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，立法院長韓國瑜說明投票結果在不通過。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團均認為人選不夠公正獨立，決議投下反對票封殺。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團均認為人選不夠公正獨立，決議投下反對票封殺。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，朝野立委投票後，各黨團推派一人監票。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，朝野立委投票後，各黨團推派一人監票。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，朝野立委投票後，各黨團推派一人監票。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，朝野立委投票後，各黨團推派一人監票。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團均認為人選不夠公正獨立，決議投下反對票封殺。記者潘俊宏／攝影
立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票表決，國民黨團與民眾黨團均認為人選不夠公正獨立，決議投下反對票封殺。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 中選會

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