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中選會3委員補提名案今投票 未獲過半立委支持不通過
行政院補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政次黃謀信3位中選會委員名單，經立法院會審查後，今天下午1時起進行中選會人事同意權案記名投票表決，結果在國民黨與民眾黨立委不同意下不通過提名。
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由於國民黨團總召傅崐萁投票前就表表示，他們決定希望有更好的人選，盼望賴清德總統提拔更優秀人才為國家做事，民眾黨團總召陳清龍則說，中選會是獨立公正的機關，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章，投票結果顯示3人均未獲得過半立委支持，不予通過。
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