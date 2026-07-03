中選會3委員補提名案今投票 未獲過半立委支持不通過

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午出席，台北市宜蘭縣同鄉會座談，會前受訪被問及，北市長蔣萬安是宜蘭女婿，是不是要搶攻宜蘭選票，他笑回，不是，自己的立委責任區是花蓮，之前常去花蓮的路上都會先經過宜蘭去吃蒜味肉羹，吃到老闆認識，就連對面賣木瓜牛奶的老闆也認識他。很喜歡宜蘭的人情味。

2026-07-03 15:45