中選會人事案又封殺 藍白再聯手不同意3政院補提名單

中選會委員依「中央選舉委員會組織法」規定，需設置9人至11人，但目前僅8名。立法院會今下午表決行政院補提名的行政院前參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3名中選會委員名單，不過，藍白依舊投下不同意，3人仍舊遭封殺。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆等4人通過，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3名中選會委員名單，送立法院審查。

立法院長韓國瑜表示，沈淑妃獲同意50票、不同意60票、無效票1票；蔡維哲同意50票、不同意票61票；黃謀信同意50票、不同意票61票，均未獲得立法委員二分之一同意票，依法不得擔任中選會委員。

國民黨團總召傅崐萁上午表示，藍白兩黨經過討論後的共識，他們決定希望有更好的人選，盼望賴清德總統提拔更優秀人才為國家做事。

民眾黨團總召陳清龍上午表示，中選會是獨立公正的機關，因此希望中選會的委員可以是獨立且公正的，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章，所以民眾黨團對於這3位被提名人決議一致投下不同意票。

不過，民進黨立院黨團今發布甲級動員，民進黨立委林宜瑾疑因涉助理費案遭判7年，今天均未現身立法院。據悉，林宜瑾也未向黨團請假。