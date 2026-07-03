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中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

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政院補提3位中選會委員 立院投票全遭藍白封殺

中央社／ 台北3日電

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，依規定須經全體立委1/2同意才通過。但中選會副主委被提名人沈淑妃，及中選會委員被提名人蔡維哲、黃謀信的不同意票都已逾57票，遭藍白封殺。開票作業仍在進行中。

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政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。立法院會今天下午1時起進行記名投票表決，並從2時起開始開票，目前開票作業仍在進行中，但3位被提名人的不同意票都已逾57票，確定遭立法院否決。

依立法院職權行使法第29條規定，立法院依法律規定行使人事同意權時，不經討論，交付相關委員會審查，審查後院會以記名投票表決，經超過全體立法委員1/2之同意為通過；也就是被提名人須至少獲57張同意票才能通過。

中選會 投票 政院 2026九合一選舉

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