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中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

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鄭英耀、石崇良明與莊競程開政策說明會 藍白批跳過竹市府輔選

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨「2026縣市政策說明會」新竹場明登場，教育部長鄭英耀、衛福部長石崇良將與竹市長參選人莊競程同台，藍白陣營質疑中央官員跳過市府以政策說明名義替特定候選人輔選。圖／取自市議員李國璋臉書
民進黨「2026縣市政策說明會」新竹場明登場，教育部長鄭英耀、衛福部長石崇良將與竹市長參選人莊競程同台，藍白陣營質疑中央官員跳過市府以政策說明名義替特定候選人輔選。圖／取自市議員李國璋臉書

民進黨「2026縣市政策說明會」新竹場明天登場，教育部長鄭英耀、衛福部長石崇良將與竹市長參選人莊競程同台，藍白陣營質疑中央官員跳過市府以政策說明名義替特定候選人輔選、行政不中立，要求2人優先處理教育、食安等重大議題。對此莊競程總部表示無回應。

2026九合一選舉

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，教育部及衛福部近期接連爆發政策爭議，中央部會首長卻在此時赴新竹與民進黨市長參選人同台舉辦政策說明會，令人質疑是否已將行政資源作為選舉工具。他認為，若真的是政策說明，應與新竹市政府交流，而非跳過市府直接與特定候選人同台，質疑活動本質已偏向選舉造勢。

陳慶齡指出，教育部目前仍有校事會議制度等爭議待處理，衛福部則面臨食安事件、電子菸管理及相關政策爭議，兩位部長應優先回歸本務，處理人民關心的教育及健康問題，而非投入選舉活動。他呼籲中央恪守行政中立，行政資源屬於全民，不應淪為特定政黨的助選工具。

國民黨新竹市議員吳旭豐表示，教育部及衛福部近期都面臨重大爭議，兩位部長此刻最重要的工作應是處理教育改革及食安危機，而非投入輔選。他質疑，教育部長因請假缺席重要議題討論，衛福部則面對問題油品事件，人民期待的是主管機關盡快提出改革及應變，而不是忙著替候選人站台。

民眾黨新竹市議員李國璋也質疑，中央官員到新竹究竟是說明政策，還是替特定候選人造勢。他認為，教育部長若真為教育而來，應與新竹市政府及教育處交流；衛福部長也應優先向民眾說明電子煙及食安等政策，而非與候選人同台。他強調，行政中立不是選擇題，中央官員代表的是國家，不是政黨，呼籲尊重新竹市民及納稅人。

石崇良 鄭英耀 莊競程 2026九合一選舉

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