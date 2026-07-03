民進黨：總預算延宕逾300天 預算審議勿成報復工具

民進黨今天表示，總預算案延宕逾300天仍未完成審議，在明年度總預算案即將送立法院之際，恐面臨兩個年度總預算案同時審查的情況。民進黨發言人李坤城批評，在野黨拖延審查又亂刪、亂凍預算，是「假監督、真打混」，呼籲回歸理性專業審議，勿讓政治算計犧牲全民福祉。

民進黨發言人李坤城表示，在野黨根本是「假監督，真打混」，呼籲在野陣營應回歸理性，切勿讓政治私利凌駕於全民福祉之上。預算審查理應針對各項政策進行理性的專業檢討，但在野黨卻採取「先砍再說」的手段，審查品質粗糙不堪。

李坤城以國民黨立委翁曉玲為例表示，她被抓到審查提案竟以「複製貼上」的方式，1份提案直接狂砍4個部會的政策媒體宣傳費；甚至，連海基會的特別費，也被以一句「表現沒特別好」當成祭旗工具，完全缺乏專業客觀審查標準。

李坤城強調，預算審議絕不應淪為報復執政黨的政治工具。在野黨長期拖延不審，到了最後關頭再亂刪亂凍，荒腔走板的惡鬥行徑，最終承受惡果全民都遭殃。在野陣營應回歸理性，切勿讓政治私利凌駕於全民福祉之上。

翁曉玲受訪表示，她提減列文化部媒宣費最主要的理由，就是因為去年文化部在沒有編任何媒宣費的情況下，依然可以做好業務宣導，文化部也有向她說明，有調整業務宣導的方式。由此可見，政令宣導不見得一定要花錢委託給媒體來做廣告。

翁曉玲指出，政府現在已舉債幾千億，賴政府又編列非常多特別預算，整個政府的舉債是已經超標，她秉持一貫的原則，對於一些部會的媒宣費，都應該要予以減列，畢竟媒宣費並非政府機關必要支出的費用。這些都是人民的納稅錢，國家的公帑應該要用在刀口上。