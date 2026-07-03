中選會3委員補提名案下午投票 民眾黨團：一致投不同意票

行政院長卓榮泰日前補提中選會三名被提名人，包括副主委被提名人沈淑妃、中選會委員被提名人黃謀信及蔡維哲。立法院會今日針對三名中選會人事同意權案表決，民眾黨團總召陳清龍表示，黨團一致決議投下不同意票。

陳清龍表示，中選會是獨立公正的機關，希望中選會委員都能獨立公正執行任務，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章。在這基礎上，民眾黨團全體委員審慎針對三位被提名人對問卷的回答，一致決議不同意。

陳清龍指出，沈淑妃過去都是事務官，針對問卷內的移轉投票、公投綁大選、行政院長副署不副署的問題，答案非常保守，無法展現出中選會委員獨立思考、獨立判斷、獨立決定的特質。

陳清龍說，蔡維哲過去擔任過陳時中競選時的法律後援會顧問，政黨色彩濃厚，黨團審慎思考後，恐無執行公正獨立的選務；黃謀信部分，政務官聽奉長官命令，又兼任需要獨立自主的中選會委員工作，這樣的矛盾跟衝突，本來就不適合擔任中選會委員。