快訊

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

iOS 27看得到吃不到？迎最強大Siri AI換腦升級 果粉恐掀iPhone換機潮

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營高層3次提到沒人參選員林市長 基層有信心找到人並勝選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市是典型商業與農工共榮的城市，也是藍綠兩大黨必爭之地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市是典型商業與農工共榮的城市，也是藍綠兩大黨必爭之地。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市長民進黨人選「從缺」，綠營人士透露黨中央高層3次提到應趕快產生員林市長參選人，但進入7月仍無具體消息，地方盛傳要等國民黨提名參選人凃俊任「賄選被抓」，即可加強民進黨徵召信心；藍綠都否認此說，都表示將用實力贏得勝選。

2026九合一選舉

綠營人士今表示，最適當員林市長參選人是曾競選兩次的前縣議員陳秋蓉，但陳秋蓉堅決回鍋參選縣議員，另一名適當人選是縣議員張欣倩，她跟同黨縣長參選人陳素月系出同門，具備百分之百代表性和正當性，可是張欣倩再三表達無意問鼎市長寶座，前縣議員賴澤民也婉拒代表參選市長，不遷戶籍到員林市；其實不是沒黨公職人員願意打市長選戰，問題出在知名度不足，只能忍痛割捨。

綠營人士透露，黨中央高層在中常會提到3次員林市長沒人選，除了關切地方選情也交代趕快協調以產生參選人，黨秘書長本來要到彰化縣處理員林市長人選在內的選舉事務，因6月底豪大雨成災而取消彰化行程，可見黨中央很關心員林市長選情。

另有泛綠人士指出，民進黨對國民黨提名員林市長參選人凃俊任的選舉動向，抱持觀望態度，如果凃俊任動用資金投入基層樁腳極可能出狀況，屆時民進黨無論推誰參選市長都相當有利，不急著現在推出人選。

凃俊任今駁斥地方傳言為「造謠」、「抺黑」，強調競選縣議員都以最高票數當選，靠的是勤快服務累積好口碑，絕沒外傳花錢固樁情形，選民眼睛是雪亮，不會相信謠言中傷。

綠營方面也否認坐等凃俊任出狀況才推人選或當選，那種說法不合邏輯，因為彰化市、員林市是彰化縣兩大行政區和重點選區，有指標意義，必須有參選人代表民進黨競選下屆員林市長，外界流言純屬無稽之談。

綠營 員林 陳秋蓉 2026九合一選舉

延伸閱讀

三強角逐縣長 競總選設彰市…搶攻北彰票倉

新北選戰兩強相爭…李四川推AI校園 蘇巧慧提老人福利

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

蘇巧慧：還沒當市長四條政見已實現 「是不是可以給我掌聲？」

相關新聞

綠營高層3次提到沒人參選員林市長 基層有信心找到人並勝選

彰化縣員林市長民進黨人選「從缺」，綠營人士透露黨中央高層3次提到應趕快產生員林市長參選人，但進入7月仍無具體消息，地方盛傳要等國民黨提名參選人凃俊任「賄選被抓」，即可加強民進黨徵召信心；藍綠都否認此說，都表示將用實力贏得勝選。

影／中選會人事案今天表決 在野黨均表示會投下反對票

立法院下午將表決中選會人事同意權案，針對行政院長卓榮泰補提名的中選會副主委被提名人沈淑妃以及中選會委員被提名人黃謀信、蔡維哲等3人，國民黨團與民眾黨團上午都表示反對這3位被提名人。

萬美玲子選桃市議員被爆霸凌 羅廷瑋喊話當事人出面：我們來伸張正義

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋登記代表國民黨參選桃園市議員，被昔日同學爆學生時期的霸凌黑歷史。萬美玲今早在立院簽到被媒體追問，全程表情嚴肅，不予回應。國民黨立委羅廷瑋則表示，參選會遇到很多抹黑，若有問題，當事人自己出面，「我們來幫他伸張正義」，現階段都由民進黨來說時，就是政治攻防。

國民黨禮讓吳品叡參選嘉義縣長 5日宣布並邀大咖站台

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，民進黨立委蔡易餘爭取參選，國民黨禮讓朴子市長吳品叡參選，吳品叡7月5日下午6時30分將在朴子火車頭公園舉辦「嘉義READY 叡力升級」活動，將無黨籍身分宣布參選嘉縣長，嘉義市長黃敏惠、國民黨嘉義縣黨部主委王育敏均受邀參加。

藍白主席明首度嘉市合體挺張啓楷 百場客廳會拚逆轉

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷積極展開陸戰空戰，不僅啟動百場客廳會深入基層，凝聚地方支持，主打「老幼福利」政策，盼爭取更多選民認同，力拚縮小與對手的差距。國民黨市黨部與張啓楷競選團隊共同宣布，明天下午2時在鈺通大飯店，舉辦「藍白大團結作伙顧嘉義」大型造勢，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首度在嘉市合體台，與嘉市長黃敏惠共同站台挺張啓楷，展現藍白合作、團結拚勝選氣勢。

新北市長戰 兩強相爭 李四川推AI校園 蘇巧慧提老人福利

新北市長選戰藍綠兩強相爭，民進黨市長參選人蘇巧慧昨出席老人共餐談長者福利政見，她說，六大福利政見有四項陸續實現，「還沒當市長，四條已經實現，是不是可以給我掌聲？」國民黨李四川巧妙回應，蘇提的政見，市長侯友宜已經在做，如同沈伯洋所提的構想，蔣萬安市長早在做了，好政策不分藍綠都可執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。