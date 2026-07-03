綠營高層3次提到沒人參選員林市長 基層有信心找到人並勝選

彰化縣員林市長民進黨人選「從缺」，綠營人士透露黨中央高層3次提到應趕快產生員林市長參選人，但進入7月仍無具體消息，地方盛傳要等國民黨提名參選人凃俊任「賄選被抓」，即可加強民進黨徵召信心；藍綠都否認此說，都表示將用實力贏得勝選。

綠營人士今表示，最適當員林市長參選人是曾競選兩次的前縣議員陳秋蓉，但陳秋蓉堅決回鍋參選縣議員，另一名適當人選是縣議員張欣倩，她跟同黨縣長參選人陳素月系出同門，具備百分之百代表性和正當性，可是張欣倩再三表達無意問鼎市長寶座，前縣議員賴澤民也婉拒代表參選市長，不遷戶籍到員林市；其實不是沒黨公職人員願意打市長選戰，問題出在知名度不足，只能忍痛割捨。

綠營人士透露，黨中央高層在中常會提到3次員林市長沒人選，除了關切地方選情也交代趕快協調以產生參選人，黨秘書長本來要到彰化縣處理員林市長人選在內的選舉事務，因6月底豪大雨成災而取消彰化行程，可見黨中央很關心員林市長選情。

另有泛綠人士指出，民進黨對國民黨提名員林市長參選人凃俊任的選舉動向，抱持觀望態度，如果凃俊任動用資金投入基層樁腳極可能出狀況，屆時民進黨無論推誰參選市長都相當有利，不急著現在推出人選。

凃俊任今駁斥地方傳言為「造謠」、「抺黑」，強調競選縣議員都以最高票數當選，靠的是勤快服務累積好口碑，絕沒外傳花錢固樁情形，選民眼睛是雪亮，不會相信謠言中傷。

綠營方面也否認坐等凃俊任出狀況才推人選或當選，那種說法不合邏輯，因為彰化市、員林市是彰化縣兩大行政區和重點選區，有指標意義，必須有參選人代表民進黨競選下屆員林市長，外界流言純屬無稽之談。