影／中選會人事案今天表決 在野黨均表示會投下反對票

立法院下午將表決中選會人事同意權案，針對行政院長卓榮泰補提名的中選會副主委被提名人沈淑妃以及中選會委員被提名人黃謀信、蔡維哲等3人，國民黨團與民眾黨團上午都表示反對這3位被提名人。

國民黨團總召傅崐萁表示，藍白兩黨經過討論後的共識，他們決定希望有更好的人選，盼望賴清德總統提拔更優秀人才為國家做事。

民眾黨團總召陳清龍表示，中選會是獨立公正的機關，因此希望中選會的委員可以是獨立且公正的，不希望中選會成為執政黨的橡皮圖章，所以民眾黨團對於這3位被提名人決議一致透下不同意票。

陳清龍說，沈淑妃過去是事務官，但她對於民眾黨問卷內的公投綁大選、行政院長副署不副署等問題，答案非常保守，無法展現出中選會委員獨立思考、獨立判斷、獨立決定的特質；蔡維哲過去擔任過陳時中競選時的法律後援會顧問，政黨色彩太過濃厚恐無法執行公正獨立的選務；黃謀信則是聽奉長官命令的政務官，如今需要成為獨立自主的中選會委員太過矛盾與衝突，也不適合擔任中選會委員。