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萬美玲子選桃市議員被爆霸凌 羅廷瑋喊話當事人出面：我們來伸張正義

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋登記代表國民黨參選桃園市議員，被昔日同學爆學生時期的霸凌黑歷史。圖／佀廣洋提供
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋登記代表國民黨參選桃園市議員，被昔日同學爆學生時期的霸凌黑歷史。圖／佀廣洋提供

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋登記代表國民黨參選桃園市議員，被昔日同學爆學生時期的霸凌黑歷史。萬美玲今早在立院簽到被媒體追問，全程表情嚴肅，不予回應。國民黨立委羅廷瑋則表示，參選會遇到很多抹黑，若有問題，當事人自己出面，「我們來幫他伸張正義」，現階段都由民進黨來說時，就是政治攻防。

2026九合一選舉

萬美玲之子佀廣洋登記代表國民黨參選桃園市議員，有國中同學出面指控，曾遭佀廣洋帶頭言語羞辱，在校車上被叫「阿醜」。佀廣洋曾嗆聲「你知道我媽媽是誰嗎？」另有幼稚園同學指，當年曾被佀廣洋把白膠擠在頭上，行徑失序。

萬美玲今早在立法院議場簽到時，被媒體追問是否回應兒子被控霸凌一事，萬美玲全程不發一語，表情非常嚴肅，逕自走入議場內。

羅廷瑋受訪表示，作為民意代表，是習以為常，他選過里長、議員，每次出來參選，都會遇到很多抹黑、攻擊。相信就是因為被看到，造成綠營困擾，只好抹黑，只好不斷挖這些有的沒的非公共事務，政治還是回歸如何讓人民更好、讓地方的建設更好。可惜跟民進黨選舉，不討論如何有更好的政策讓人民更好，只討論多年前發生的事情，應該多一點人民在意的事情，而不是一直抹黑、攻擊。

媒體追問，羅廷瑋認為霸凌是有的沒的事情嗎？羅說，社會自有公評，大家對於社會政策沒有關注，他要問民進黨，請問現在校園的亂象怎麼沒有人在討論？文化部長李遠所發生的浪費公帑，怎麼沒有人討論？就是因為民進黨遇到對自己不利的事情不敢說，不希望人民想起，希望的是人民去在乎那些被認為是多年前發生的事情。

羅廷瑋說，更希望的是如果有問題，當事人自己出來說，「我們來幫他伸張正義啊，現階段都由民進黨來說時，我認為就是一個政治攻防。」

羅廷瑋表示，不想要討論個案，要討論的是讓人民能夠更好的政策，所以希望關注在政府政策、所有法令，如何讓全體中華民國國民更好，而不是在這些抹黑、攻擊或是加以渲染的事物。

萬美玲 羅廷瑋 國民黨 2026九合一選舉 桃園市選舉 議員

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