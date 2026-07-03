國民黨禮讓吳品叡參選嘉義縣長 5日宣布並邀大咖站台

嘉義縣長翁章梁兩屆任滿，民進黨立委蔡易餘爭取參選，國民黨禮讓朴子市長吳品叡參選，吳品叡7月5日下午6時30分將在朴子火車頭公園舉辦「嘉義READY 叡力升級」活動，將無黨籍身分宣布參選嘉縣長，嘉義市長黃敏惠、國民黨嘉義縣黨部主委王育敏均受邀參加。

國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程說，黨部經討論並與地方溝通後，決定採在野大聯盟方式，禮讓吳品叡參選縣長，吳品叡7月5日將以無黨籍身分宣布參選嘉縣長，目前黃敏惠、王育敏都受邀參加，由地方先暖身，黨中央未來將規畫期程至地方輔選，爭取嘉義縣在野大聯盟勝選。

吳品叡在臉書發文說，這幾年能為朴子打拚，一起還清債務、升級福利、推動藝文下鄉，讓家鄉越來越好，讓她心裡充滿感恩，隨著朴子市長任務即將完成，很多人問她下一步是什麼？「這個答案，我想親口對最在乎的好友們說。」

吳品叡表示，7月5日邀請Coming True Fire Group 即將成真火舞團到朴子火車頭公園，展現持續推動藝文下鄉承諾，更是迎向「嘉義 READY 叡力升級」重要起點，邀請大家帶著家人到公園散步，欣賞火舞表演，也給她一點時間，向大家報告接下來的重大決定。