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藍白主席明首度嘉市合體挺張啓楷 百場客廳會拚逆轉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白共推嘉市長參選人、前立委張張啓楷展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，透過組織動員與議題操作，提升支持度。圖／張啓楷服務處提供
藍白共推嘉市長參選人、前立委張張啓楷展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，透過組織動員與議題操作，提升支持度。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人、前立委張啓楷積極展開陸戰空戰，不僅啟動百場客廳會深入基層，凝聚地方支持，主打「老幼福利」政策，盼爭取更多選民認同，力拚縮小與對手的差距。國民黨市黨部與張啓楷競選團隊共同宣布，明天下午2時在鈺通大飯店，舉辦「藍白大團結作伙顧嘉義」大型造勢，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首度在嘉市合體台，與嘉市長黃敏惠共同站台挺張啓楷，展現藍白合作、團結拚勝選氣勢。

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這也是繼上月端午節，台中市長盧秀燕南下嘉義，公開為張啓楷站台，贈送象徵藍白合作、寓意「旗開得勝」藍白划漿後，藍白兩黨主席首度在嘉市合體輔選選，凝聚藍白支持者士氣，擴大選戰聲量。

相較之下，民進黨提名市長參選人、立委王美惠，憑藉深耕地方及中央執政優勢，賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等綠營重量級人士，已陸續為王美惠助選。依目前民調顯示，王美惠仍維持領先態勢，張啓楷加大力道追趕。張啓楷近期展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，持續邀請藍白重量級政治人物輪番助選，透過組織動員與議題操作，提升支持度。

政策方面，張啓楷持續打福利牌，以延續黃敏惠施政成果作競選主軸。日前黃敏惠宣布擴大私立國中小免費午餐，試辦80歲以上長者健保費補助福利措施，張啓楷表達感謝，進一步提政見，當選市長，將在現有施政基礎持續加碼福利，65歲以上長者健保費市府全額補助。

年底投票日接近，嘉市長選戰藍白對決綠。藍白陣營透過高層合體、政策加碼及基層組織全面動員，力圖扭轉選情；綠營持續結合中央執政資源與地方深厚基礎穩固領先。雙方接下來造勢活動與政策攻防，將成為左右選情發展重要觀察指標。

藍白共推嘉市長參選人、前立委張張啓楷展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，透過組織動員與議題操作，提升支持度。圖／張啓楷服務處提供
藍白共推嘉市長參選人、前立委張張啓楷展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，透過組織動員與議題操作，提升支持度。圖／張啓楷服務處提供

藍白共推嘉市長參選人、前立委張張啓楷展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，透過組織動員與議題操作，提升支持度。圖／張啓楷服務處提供
藍白共推嘉市長參選人、前立委張張啓楷展開百場客廳會，深入各里鄰與市民面對面座談，透過組織動員與議題操作，提升支持度。圖／張啓楷服務處提供

張啓楷 嘉義 黃國昌 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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