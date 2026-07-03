三強角逐縣長 競總選設彰市 搶攻北彰票倉

彰化縣長選戰升溫，三名主要參選人競選總部布局逐步明朗，且不約而同選在彰化市設點，積極搶攻「北彰」票倉意味濃厚。

民進黨提名人陳素月昨在位於彰化市延平路的新設競選總部，首度發表競選歌曲「這是我們的彰化」，為選戰暖身；國民黨提名人魏平政競總預定設於西勢街原國民黨彰化縣黨部，該處也是現任縣長王惠美兩度參選時的競總所在；無黨籍彰化市前市長邱建富，預定在中央路成立競總，時間落在九月初。

陳素月競選總部空間寬敞，持續裝修中。她政治基礎多在南彰化，競總選在北彰，昨發表競選歌曲，被視為強化北彰布局的起手式。

活動現場由競總主委陳永昌、彰化縣信賴姐妹會長黃淑娟、多名鄉鎮市長、縣議員參選人到場力挺，氣氛熱絡。

競選歌曲「這是我們的彰化」由邱暉智創作，開場以「風從八卦山輕輕吹過」營造意象，象徵變革契機。歌詞結合彰化三百多年人文歷史與土地情感，傳達地方文化底蘊與未來發展願景。

彰化縣國民黨參選人魏平政昨拜訪大村鄉民代表會，交流產銷葡萄看法。圖／魏平政競選總部提供

魏平政方面則持續強化基層經營。他表示，競總預計七月中下旬成立，現階段展開地方拜訪與組織整合，並規畫舉辦問政說明會，直接與民眾溝通政策主張。豪雨過後，魏本周走訪各生產聚落，昨到大村鄉公所、農會及鄉民代表會，針對葡萄產銷問題交換意見。

邱建富則表示，各鄉鎮市後援會已陸續運作，每周也將提出重要政見，爭取選民支持。