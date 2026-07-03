快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

三強角逐縣長 競總選設彰市 搶攻北彰票倉

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月（中）昨在競總發表競選歌曲「這是我們的彰化」，被視為經營北彰化的起手式。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月（中）昨在競總發表競選歌曲「這是我們的彰化」，被視為經營北彰化的起手式。記者劉明岩／攝影

彰化縣長選戰升溫，三名主要參選人競選總部布局逐步明朗，且不約而同選在彰化市設點，積極搶攻「北彰」票倉意味濃厚。

2026九合一選舉

民進黨提名人陳素月昨在位於彰化市延平路的新設競選總部，首度發表競選歌曲「這是我們的彰化」，為選戰暖身；國民黨提名人魏平政競總預定設於西勢街原國民黨彰化縣黨部，該處也是現任縣長王惠美兩度參選時的競總所在；無黨籍彰化市前市長邱建富，預定在中央路成立競總，時間落在九月初。

陳素月競選總部空間寬敞，持續裝修中。她政治基礎多在南彰化，競總選在北彰，昨發表競選歌曲，被視為強化北彰布局的起手式。

活動現場由競總主委陳永昌、彰化縣信賴姐妹會長黃淑娟、多名鄉鎮市長、縣議員參選人到場力挺，氣氛熱絡。

競選歌曲「這是我們的彰化」由邱暉智創作，開場以「風從八卦山輕輕吹過」營造意象，象徵變革契機。歌詞結合彰化三百多年人文歷史與土地情感，傳達地方文化底蘊與未來發展願景。

彰化縣國民黨參選人魏平政昨拜訪大村鄉民代表會，交流產銷葡萄看法。圖／魏平政競選總部提供
彰化縣國民黨參選人魏平政昨拜訪大村鄉民代表會，交流產銷葡萄看法。圖／魏平政競選總部提供

魏平政方面則持續強化基層經營。他表示，競總預計七月中下旬成立，現階段展開地方拜訪與組織整合，並規畫舉辦問政說明會，直接與民眾溝通政策主張。豪雨過後，魏本周走訪各生產聚落，昨到大村鄉公所、農會及鄉民代表會，針對葡萄產銷問題交換意見。

邱建富則表示，各鄉鎮市後援會已陸續運作，每周也將提出重要政見，爭取選民支持。

2026九合一選舉

延伸閱讀

陳素月發表競選歌曲 盼團結彰化打造更好未來

教長缺席立法院卻現身彰化 遭質疑請假輔選

年底九合一選舉針對宗親、寺廟兩大網絡 彰檢盯上了

抓包教育部長「請病假」缺席教委會 藍委指現身彰化助選

相關新聞

新北市長戰 兩強相爭 李四川推AI校園 蘇巧慧提老人福利

新北市長選戰藍綠兩強相爭，民進黨市長參選人蘇巧慧昨出席老人共餐談長者福利政見，她說，六大福利政見有四項陸續實現，「還沒當市長，四條已經實現，是不是可以給我掌聲？」國民黨李四川巧妙回應，蘇提的政見，市長侯友宜已經在做，如同沈伯洋所提的構想，蔣萬安市長早在做了，好政策不分藍綠都可執行。

張善政、高虹安、徐欣瑩同框 推桃竹科技聯合治理

年底百里侯之爭，桃園市長張善政、立委徐欣瑩及新竹市長高虹安，昨天在桃園市智慧產業學院記者會同框，打出「科技聯合治理牌」氣勢；綠營民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑不以為然，認為好的參選人應該是讓人民認同，而不是靠左邊拐杖、右邊支架來撐起。

三強角逐縣長 競總選設彰市 搶攻北彰票倉

彰化縣長選戰升溫，三名主要參選人競選總部布局逐步明朗，且不約而同選在彰化市設點，積極搶攻「北彰」票倉意味濃厚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。