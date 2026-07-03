張善政、高虹安、徐欣瑩同框 推桃竹科技聯合治理

年底百里侯之爭，桃園市長張善政、立委徐欣瑩及新竹市長高虹安，昨天在桃園市智慧產業學院記者會同框，打出「科技聯合治理牌」氣勢；綠營民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑不以為然，認為好的參選人應該是讓人民認同，而不是靠左邊拐杖、右邊支架來撐起。

桃園市智慧產業學昨天成立，市府舉辦記者會暨成果發表會，高虹安、徐欣瑩受邀出席，另有廿二家通過審查補助資格的業者參加，張善政表示，智慧產業學院孕育一年多，感謝產業界的支持，更珍惜的是找到兩名高級講師，包含高虹安及徐欣瑩，擁有專業背景、很多歷練、視野跟社會地位，未來開設領袖專班，兩人是必要邀請的講師。

張善政、徐欣瑩及高虹安都期許，學院開始規畫如何把能量，變成桃竹苗大矽谷，最重要的產業人才培育，未來攜手桃竹竹苗一起向前走，變成桃竹苗智慧產業學院。

高虹安指出，桃園是北台灣很重要的智慧製造工業區，新竹有高科技研發的速度，也期待與張善政一起共勉，AI可以讓產業、智慧製造可以有更多的「製程最佳化」，也期許跟張善政一起讓城市「治城最佳化」。

徐欣瑩表示，桃園成立智慧產業學院，讓桃園的短期輔導產業個案，變成長期協助轉型，這是務實的做法，希望未來桃竹竹苗大矽谷計畫，可以成為台灣支撐下一個世代，產業國際競爭力最重要的廊帶。

張善政、徐欣瑩及高虹安同框，部分政壇人士分析代表桃園、新竹縣市的非綠陣營，正把選戰主軸拉回產業升級、AI人才培育與科技治理能力，桃園與新竹都是台灣科技廊帶上非常關鍵的城市，桃竹攜手就是台灣科技廊帶最強的加速度。

不過，綠營頗不以為然，蘇仁鑑表示，好的參選人應該是讓人民認同，而不是靠左邊拐杖、右邊支架來撐起，真正的支持，是來自於施政做得好，縣民自然願意成為後盾。

民進黨新竹市議員曾資程批評，選舉期間難免有人「東蹭西蹭、蹭來蹭去」，但與其頻繁到外縣市合體、交流，不如把時間和心力放在新竹市政上，他認為新竹還有許多需要改善的地方，外出交流並非不好，但重點是究竟學到了什麼、帶回哪些經驗，又有多少真正落實在市政建設上，而不是流於政治宣傳。

曾資程指出，市民最終檢驗的是施政成果，而非合體曝光的次數，他舉例，市府過去曾赴越南招商、宣示推動傳統產業研發中心，也曾赴台中與市長盧秀燕同台，宣稱要加速果菜市場遷建，但相關成果至今仍不明顯，認為政治人物若爭取連任，更應端出具體政績，而不是一再複製相同的宣傳模式。