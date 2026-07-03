新北市長戰 兩強相爭 李四川推AI校園 蘇巧慧提老人福利

新北市長選戰藍綠兩強相爭，民進黨市長參選人蘇巧慧昨出席老人共餐談長者福利政見，她說，六大福利政見有四項陸續實現，「還沒當市長，四條已經實現，是不是可以給我掌聲？」國民黨李四川巧妙回應，蘇提的政見，市長侯友宜已經在做，如同沈伯洋所提的構想，蔣萬安市長早在做了，好政策不分藍綠都可執行。

新北市新聞局長李利貞回應，侯市長八年來率領市府團隊務實推動各項政策與建設，從預算、財源到配套措施，通盤評估可行性後拍板推動，對民眾有利的政策，歡迎各界一同參考學習。

另有市府人士指出，蘇巧慧所提四項政見，市府原就持續研議，並非「實踐誰的政見」，基於市民需求與財政條件審慎規畫，任何政策背後都涉及龐大經費，必須財源到位後才能落實，不是喊口號就能做到。

蘇巧慧昨到板橋廣德里出席老人共餐，與長者親切互動，她允諾，若擔任市長將協助里長讓共餐辦得更大、更好。

蘇談到，投入市長選戰超過七三○天，聽取地方民代及基層意見，提出六大福利政見，還沒當上市長，不少政見陸續實現，包括兒童免費營養午餐、里鄰長福利調整、敬老卡政策，以及輪狀病毒疫苗全面免費等，已陸續推動。

李四川昨在板橋與教育團體座談，對蘇巧慧稱她所提的政見，新北市府提前落實，李強調，好的政策不分藍綠都可以執行。

與教育團體交流意見，李四川當場公布三大教育政策，包括推動ＡＩ校園、小班教學班班降至二十五人、擴大教師心理支持資源，獲教師及家長團體支持。國民黨科技立委葛如鈞現身相挺，肯定李四川為新北打造的ＡＩ城市願景。