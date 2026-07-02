快訊

美股早盤／非農就業報告疲弱減緩升息壓力 台積ADR漲3%、特斯拉跌3%

聽新聞
0:00 / 0:00

影／張善政逛六合夜市大啖美食 柯志恩：要打包剩菜回家給老公吃

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩（左二）今晚邀請桃園市長張善政（右一）到六合夜市吃美食。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩（左二）今晚邀請桃園市長張善政（右一）到六合夜市吃美食。記者徐白櫻／攝影

繼台中市長盧秀燕之後，桃園市長張善政今晚應立委柯志恩邀請到高雄逛夜市、吃美食，兩人在六合夜市大啖海產粥、炒花枝及烏魚子等著名美食，受到攤商與遊客熱情歡迎，不時被要求合照或簽名留念。張善政說，桃園六和商圈跟高雄六合夜市呼應，「六六大順」；柯志恩則碎念說，她要打包沒吃完的美食，「帶回家給老公吃」。

2026九合一選舉

今年4月盧秀燕南下高雄與國民黨市長參選人柯志恩合體舉辦「好媽媽連線」見面會，事後與柯志恩一起揪國民黨議員前往前金區老字號「小暫渡」餐廳，品嘗各式高雄經典小吃。

今晚柯志恩與張善政會同多名黨籍議員逛夜市，眾人在高雄市六合國際觀光夜市發展促進會理事長莊其章接待下，坐下來品嘗烏魚子、炒蚵仔、炒蛤蠣、炒花枝及海產粥。張善政連吃數塊烏魚子，開心說「我最愛吃海鮮！」。

張善政說，高雄有六合夜市，桃園也有個六和商圈，可謂「六六大順」。柯志恩說，高雄的夜市很棒，希望未來可跟桃園多交流；這些食物沒吃完可惜，要打包帶回家給老公吃。

立委柯志恩在六合夜市購買一大包芭樂帶回家。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩在六合夜市購買一大包芭樂帶回家。記者徐白櫻／攝影

應熱情民眾要求，張善政簽名留念。記者徐白櫻／攝影
應熱情民眾要求，張善政簽名留念。記者徐白櫻／攝影

柯志恩邀張善政逛六合夜市，滿桌海鮮讓張善政十分開心。記者徐白櫻／攝影
柯志恩邀張善政逛六合夜市，滿桌海鮮讓張善政十分開心。記者徐白櫻／攝影

六合夜市攤商邀請柯志恩與張善政在招牌上面簽名留念。記者徐白櫻／攝影
六合夜市攤商邀請柯志恩與張善政在招牌上面簽名留念。記者徐白櫻／攝影

張善政 柯志恩 盧秀燕 2026九合一選舉

延伸閱讀

鳳山青年夜市牴觸大林蒲遷村 百餘攤商抗議無預警被迫丟飯碗

百里侯爭霸／「跟高雄人站一起」 政策控賴瑞隆盯行政效率

桃園營養午餐米其林爭霸 前三名、神秘客、人氣大獎紛紛揭曉

豪雨停班吃不到壽喜燒...顧客怒留1星負評 店家回嗆掀萬人力挺

相關新聞

鄭麗文今陪楊植斗掃街 被媒體問「敗票」或拜票 她怒嗆：民進黨派來？

國民黨主席鄭麗文上任來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不過台北市議員楊植斗今邀鄭陪同掃街輔選，成為黨內第一人，並盼能打破謠言，呼籲國民黨內團結。而鄭今天到木柵市場掃街也有不少攤商、民眾互動合照，更送上鳳梨、菜頭祝福，不過也有民眾不滿掃街擋道嗆聲，擋通道是共產黨作為。

影／張善政逛六合夜市吃最愛的海鮮、柯志恩打包剩菜回家給老公吃

繼台中市長盧秀燕之後，桃園市長張善政今晚應立委柯志恩邀請到高雄逛夜市、吃美食，兩人在六合夜市大啖海產粥、炒花枝及烏魚子等著名美食，受到攤商與遊客熱情歡迎，不時被要求合照或簽名留念。張善政說，桃園六和商圈跟高雄六合夜市呼應，「六六大順」；柯志恩則碎念說，她要打包沒吃完的美食，「帶回家給老公吃」。

打造南方新門戶 賴瑞隆爭設24小時海上國際機場

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天說，為打造「南方國際新門戶」，及面對下個世代的產業發展與國際競爭，他主張小港機場升級、擴大...

柯志恩、張善政高雄同框互贈農產品 盼年底選舉聚焦候選人身上

國民黨內傳出有候選人不敢邀黨主席鄭麗文站台輔選，立法院前院長王金平今受訪認為鄭會有所調整。立委柯志恩認為王金平說法「是真的」，且年底選舉應該聚焦在地方如何讓它變得更發展；桃園市長張善政說，候選人特質才是選民最該關心的事。

【重磅快評】沈伯洋的「總統級幕僚團隊」到底在哪兒？

代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，又一次陷入失言風波。他日前參加基層座談會，談到台北市政願景時表示，「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心」，立即被國民黨市議員鍾沛君質疑，萬芳醫院早在22年前已經是醫學中心，難道沈伯洋到現在都不知？

蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？呂家愷酸：是吃到沈伯洋的口水

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營再度宣稱，新北市府推動相關政策是「實現蘇巧慧政見」，新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧還沒上任就急著宣布自己「政見已實現」，這種說法不是市政論述，而是選舉收割，呂更酸說，「蘇巧慧是不是吃到沈伯洋的口水？只會把別人的成果講成自己的願景。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。