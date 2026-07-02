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影／張善政逛六合夜市大啖美食 柯志恩：要打包剩菜回家給老公吃
繼台中市長盧秀燕之後，桃園市長張善政今晚應立委柯志恩邀請到高雄逛夜市、吃美食，兩人在六合夜市大啖海產粥、炒花枝及烏魚子等著名美食，受到攤商與遊客熱情歡迎，不時被要求合照或簽名留念。張善政說，桃園六和商圈跟高雄六合夜市呼應，「六六大順」；柯志恩則碎念說，她要打包沒吃完的美食，「帶回家給老公吃」。
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今年4月盧秀燕南下高雄與國民黨市長參選人柯志恩合體舉辦「好媽媽連線」見面會，事後與柯志恩一起揪國民黨議員前往前金區老字號「小暫渡」餐廳，品嘗各式高雄經典小吃。
今晚柯志恩與張善政會同多名黨籍議員逛夜市，眾人在高雄市六合國際觀光夜市發展促進會理事長莊其章接待下，坐下來品嘗烏魚子、炒蚵仔、炒蛤蠣、炒花枝及海產粥。張善政連吃數塊烏魚子，開心說「我最愛吃海鮮！」。
張善政說，高雄有六合夜市，桃園也有個六和商圈，可謂「六六大順」。柯志恩說，高雄的夜市很棒，希望未來可跟桃園多交流；這些食物沒吃完可惜，要打包帶回家給老公吃。
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