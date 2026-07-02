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打造南方新門戶 賴瑞隆爭設24小時海上國際機場

中央社／ 高雄2日電
為打造「南方國際新門戶」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（圖）2日指出，長期作法可評估設立24小時南星海上機場，將持續爭取中央支持。賴瑞隆競選辦公室提供／中央社
為打造「南方國際新門戶」，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（圖）2日指出，長期作法可評估設立24小時南星海上機場，將持續爭取中央支持。賴瑞隆競選辦公室提供／中央社

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天說，為打造「南方國際新門戶」，及面對下個世代的產業發展與國際競爭，他主張小港機場升級、擴大國際航網，並爭取24小時南方海上國際機場。

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賴瑞隆今天發布新聞稿表示，小港機場新航廈工程、大客機進駐與國際航線拓展，都已陸續推動，接下來，高雄要用更高格局，為大南方預留連結世界的航空能量。

他提出短、中、長期做法，短期為小港機場升級，中央投入新台幣880.8億元推動高雄國際機場新航廈工程。未來第一、二期完成後，年服務容量可提升到1650萬人次。小港機場的升級，是高雄現階段最重要的航空基礎建設。

中期則是擴大國際航網，他表示，高雄要持續爭取更多大客機、更多國際航線，讓高雄不只是短程旅運據點，也能承接國際商務、會展觀光、港口物流與高科技產業的需求。這也是大南方共同爭取的基礎建設與產業條件。

長期則是評估設立24小時南星海上機場。賴瑞隆說，他與市長陳其邁共同主張，應將南星計畫區外海等可能場址納入專業評估，透過填海造陸方式，從海上場址、夜間飛航、國際貨運、小港分工與聯外交通等面向完整規劃。

賴瑞隆說，朝海上場址評估，是因海上場址較能降低夜間起降對市區生活的影響，也讓未來的國際貨運、長程航線與既有小港機場形成分工，支撐高雄更長遠的產業與城市發展。他會持續爭取中央支持，讓高雄成為南方走向世界的重要門戶。

此外，行政院會今天通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金方案」，賴瑞隆指出，此次改革預期有超過10萬人受惠，對勞工、企業及整體制度都是重要進展。他將持續與勞工站在一起，打造更完善的制度。

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