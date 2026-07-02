柯志恩、張善政高雄同框互贈農產品 盼年底選舉聚焦候選人身上

國民黨內傳出有候選人不敢邀黨主席鄭麗文站台輔選，立法院前院長王金平今受訪認為鄭會有所調整。立委柯志恩認為王金平說法「是真的」，且年底選舉應該聚焦在地方如何讓它變得更發展；桃園市長張善政說，候選人特質才是選民最該關心的事。

鄭麗文結束鄭習會與美國參訪行程，根據「美麗島電子報」民調數據，鄭麗文的不信任度攀升至56％，創今年以來新高，引發討論。王金平今出席今出席北市木柵指南宮孚佑帝君成道1146周年慶祝紀念三獻大典，被問到鄭麗文敗票一事，他相信鄭主席具備相當智慧，能理解目前所面對的問題，只要在各方面做出修正，未來應可逐步讓國民黨更加團結。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今晚與桃園市長張善政逛六合夜市，兩人互贈桃園與高雄兩地的農特產品，媒體詢問兩人對王金平的說法有何看法。

柯志恩表示，2026是地方選舉，應強調每個地方的建設發展，包括民生、社福及老年照顧，「王院長講的是真的」，年底選舉應該聚焦在地方如何讓它變得更有發展。

張善政說，地方選舉最重要是候選人本人，不管是柯志恩或今天在場的議員朋友，大家都可以看到他們過去的努力，候選人本人的特質才是選民應該關心的。

立委柯志恩準備多項高雄農產品送給張善政，前陣子引發討論的美濃野蓮也是其中一項。記者徐白櫻／攝影