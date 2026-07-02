快訊

韓職／「愛彥程打線」超挺！ 王彥程5局失2分收本季第7勝

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

近500架無人機狂轟…俄羅斯大規模空襲基輔 多處爆炸釀至少17死

聽新聞
0:00 / 0:00

曾被視為可能撼動選區政治版圖 淡水崁頂里長吳庭岳宣布不選

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
曾評估以無黨籍參選、且被視為可能改變新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門）原有藍綠結構的淡水區崁頂里長吳庭岳（右一），今天宣布不競選連任、不投入議員選舉。圖／截自吳庭岳臉書
曾評估以無黨籍參選、且被視為可能改變新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門）原有藍綠結構的淡水區崁頂里長吳庭岳（右一），今天宣布不競選連任、不投入議員選舉。圖／截自吳庭岳臉書

曾評估以無黨籍參選、且被視為可能改變新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門）原有藍綠結構的淡水區崁頂里長吳庭岳，今天宣布不競選里長連任，也不投入議員選舉。

2026九合一選舉

位於淡海新市鎮的崁頂里近年設籍人口突破3萬5千人，昨天7月1日正式一分為三，新增新崁里、新市里。吳庭岳2022年辭去警職第一次參選崁頂里長即當選，1任里長之後原本有意參選議員，並曾展現強烈企圖心「若參選一定會成為這個選區有史以來無黨或小黨最高票」，在地方上被視為本次選戰最大變數，可能撼動當地政黨結構、藍綠皆受衝擊。

今天吳庭岳選在生日當天偕同4名參選人包括新市里陳佳君、新崁里曾怡菁、崁頂里游雅晴、大庄里鄭名芳。舉行「4里連線聯合競選總部」開幕茶會，並宣布「今年年底將不競選里長連任，也不投入議員選舉」。

他說這是一個思考很久，最終做出的決定。雖然很多朋友勸進，但他始終認為從政的目的，不是讓一個人一直往上走，而是讓一個地方一直往前走，相信一個好的里長，不是讓大家永遠需要他，而是建立一套能夠持續服務地方的文化，培養更多願意投入公共事務、願意承擔責任的人。因此把機會留給有熱忱的人，把責任交給值得信任的人。

吳庭岳只說人生另有其他規畫、僅宣布今年年底不參選，沒具體說明理由，地方上有人傳稱是他的家人不支持、也有人猜說可以選立委。

淡水區崁頂里長吳庭岳今天偕同4名參選人舉行「4里連線聯合競選總部」開幕茶會。他並宣布「今年年底將不競選里長連任，也不投入議員選舉」。圖／截自曾怡菁臉書
淡水區崁頂里長吳庭岳今天偕同4名參選人舉行「4里連線聯合競選總部」開幕茶會。他並宣布「今年年底將不競選里長連任，也不投入議員選舉」。圖／截自曾怡菁臉書

2026九合一選舉 淡水

延伸閱讀

民進黨權力核心改選 5連霸資深中常委陳茂松最後一戰父子檔登記

蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？ 呂家愷酸：是吃到沈伯洋的口水

被問劉櫂豪動向 陳瑩稱建設一棒接一棒：不該被政治傳聞模糊焦點

與鄭麗文合體掃街 楊植斗：鄭非票房毒藥

相關新聞

鄭麗文今陪楊植斗掃街 被媒體問「敗票」或拜票 她怒嗆：民進黨派來？

國民黨主席鄭麗文上任來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不過台北市議員楊植斗今邀鄭陪同掃街輔選，成為黨內第一人，並盼能打破謠言，呼籲國民黨內團結。而鄭今天到木柵市場掃街也有不少攤商、民眾互動合照，更送上鳳梨、菜頭祝福，不過也有民眾不滿掃街擋道嗆聲，擋通道是共產黨作為。

柯志恩、張善政高雄同框互贈農產品 盼年底選舉聚焦候選人身上

國民黨內傳出有候選人不敢邀黨主席鄭麗文站台輔選，立法院前院長王金平今受訪認為鄭會有所調整。立委柯志恩認為王金平說法「是真的」，且年底選舉應該聚焦在地方如何讓它變得更發展；桃園市長張善政說，候選人特質才是選民最該關心的事。

【重磅快評】沈伯洋的「總統級幕僚團隊」到底在哪兒？

代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，又一次陷入失言風波。他日前參加基層座談會，談到台北市政願景時表示，「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心」，立即被國民黨市議員鍾沛君質疑，萬芳醫院早在22年前已經是醫學中心，難道沈伯洋到現在都不知？

蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？呂家愷酸：是吃到沈伯洋的口水

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營再度宣稱，新北市府推動相關政策是「實現蘇巧慧政見」，新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧還沒上任就急著宣布自己「政見已實現」，這種說法不是市政論述，而是選舉收割，呂更酸說，「蘇巧慧是不是吃到沈伯洋的口水？只會把別人的成果講成自己的願景。」

莊競程化身一日果農提政見 結合竹科採購打造新竹好物

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見，主張結合竹科企業採購、節慶禮盒及國際交流，同時補助農民參與外縣市市集拓展通路，盼提升在地農產品價值，讓外界提到新竹，不只想到半導體，也想到優質農特產品。

張善政、高虹安、徐欣瑩今同台 從政黨對抗轉為AI治理能力

年底百里侯之爭，新竹市長高虹安力拼連任，今受邀出席桃園市智慧產業學院記者會，與具有科技背景的桃園市長張善政、立委徐欣瑩同框，打出「科技聯合治理牌」意味濃厚；高虹安的幕僚指出，桃竹向來是非綠陣營具有優勢的區域，但年底選戰已逐漸從傳統政黨對抗轉向「誰更懂產業、誰更有能力治理 AI 時代」的能力比較。近期公開民調顯示，高虹安若對上民進黨參選人莊競程，以54.5%對21.3%；加上竹縣、桃園市目前也呈現非綠優勢，整體基本盤結構對藍白陣營相當有利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。