曾被視為可能撼動選區政治版圖 淡水崁頂里長吳庭岳宣布不選

曾評估以無黨籍參選、且被視為可能改變新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門）原有藍綠結構的淡水區崁頂里長吳庭岳，今天宣布不競選里長連任，也不投入議員選舉。

位於淡海新市鎮的崁頂里近年設籍人口突破3萬5千人，昨天7月1日正式一分為三，新增新崁里、新市里。吳庭岳2022年辭去警職第一次參選崁頂里長即當選，1任里長之後原本有意參選議員，並曾展現強烈企圖心「若參選一定會成為這個選區有史以來無黨或小黨最高票」，在地方上被視為本次選戰最大變數，可能撼動當地政黨結構、藍綠皆受衝擊。

今天吳庭岳選在生日當天偕同4名參選人包括新市里陳佳君、新崁里曾怡菁、崁頂里游雅晴、大庄里鄭名芳。舉行「4里連線聯合競選總部」開幕茶會，並宣布「今年年底將不競選里長連任，也不投入議員選舉」。

他說這是一個思考很久，最終做出的決定。雖然很多朋友勸進，但他始終認為從政的目的，不是讓一個人一直往上走，而是讓一個地方一直往前走，相信一個好的里長，不是讓大家永遠需要他，而是建立一套能夠持續服務地方的文化，培養更多願意投入公共事務、願意承擔責任的人。因此把機會留給有熱忱的人，把責任交給值得信任的人。

吳庭岳只說人生另有其他規畫、僅宣布今年年底不參選，沒具體說明理由，地方上有人傳稱是他的家人不支持、也有人猜說可以選立委。