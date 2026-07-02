快訊

韓職／「愛彥程打線」超挺！ 王彥程5局失2分收本季第7勝

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

近500架無人機狂轟…俄羅斯大規模空襲基輔 多處爆炸釀至少17死

聽新聞
0:00 / 0:00

AI對決農業牌！高虹安合體張善政、徐欣瑩 莊競程化身果農推新竹好物

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
桃園市長張善政（中）表示學院歷經一年多籌備正式成立，將結合產官學資源培育AI與智慧產業人才，並邀請高虹安（右）、徐欣瑩（左）擔任領袖專班高級講師，未來也規畫將能量擴展至新竹市、新竹縣及苗栗縣，朝「桃竹苗智慧產業學院」目標邁進，成為桃竹苗大矽谷人才培育基地。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（中）表示學院歷經一年多籌備正式成立，將結合產官學資源培育AI與智慧產業人才，並邀請高虹安（右）、徐欣瑩（左）擔任領袖專班高級講師，未來也規畫將能量擴展至新竹市、新竹縣及苗栗縣，朝「桃竹苗智慧產業學院」目標邁進，成為桃竹苗大矽谷人才培育基地。記者季相儒／攝影

2026選戰升溫，新竹市長高虹安今與桃園市長張善政、國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩出席桃園市智慧產業學院記者會，主打AI治理與跨縣市合作；民進黨新竹市長參選人莊競程則走進香山荔枝果園化身一日果農，提出打造「新竹好物」品牌政見。

2026九合一選舉

高虹安表示，人才培育是推動人工智慧轉型的關鍵，桃園擁有智慧製造基礎，新竹則具備高科技研發優勢，未來透過兩地合作，可加速AI技術落地，協助產業從製造升級邁向智慧轉型，也希望將AI治理理念導入城市治理，提升施政效能，帶動桃竹苗產業持續與國際接軌。

另一方面，莊競程今上午前往香山荔枝果園，化身一日果農採果，並提出打造「新竹好物」品牌政見。他表示，新竹不只有半導體科技產業，也擁有優質農產品，未來若當選市長，將推動「新竹好物」品牌，提升在地農產品價值。

莊競程提出兩大推動方向，首先將加強與竹科企業合作，協助在地農漁產品納入企業採購、節慶禮盒及國際交流贈禮；其次由市府協助農友走出新竹，補助參與外縣市農產市集，拓展銷售通路，提高產品能見度與市場競爭力，創造更高附加價值。

莊競程強調，一座城市的競爭力不只來自科技，也來自土地，未來將持續協助農民提升品牌價值、拓展市場，推動科技與農業共榮發展。

針對高虹安赴桃園與張善政、徐欣瑩同台，莊競程對此題無相關回應。但民進黨新竹市議員曾資程認為，選舉期間難免有人「東蹭西蹭、蹭來蹭去」，與其頻繁到外縣市合體、交流，不如把時間和心力放在新竹市政上。

曾資程認為，新竹仍有許多需要改善的地方，外出交流並非不好，但重點是究竟學到了什麼、帶回哪些經驗，又有多少真正落實在市政建設上，而不是流於政治宣傳。

曾資程也指出，市民最終檢驗的是施政成果，而非合體曝光的次數。他舉例，市府過去曾赴越南招商、宣示推動傳統產業研發中心，也曾赴台中與市長盧秀燕同台，宣稱要加速果菜市場遷建，但相關成果至今仍未見具體成效。他認為，政治人物若爭取連任，更應端出具體政績，而不是一再複製相同的宣傳模式。

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

2026九合一選舉 新竹 高虹安 徐欣瑩 張善政

延伸閱讀

莊競程化身一日果農提政見 結合竹科採購打造新竹好物

蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？ 呂家愷酸：是吃到沈伯洋的口水

一堂課改變一生 吳旭智推動獨輪車公益課程 首屆學員考上清大

北市政風處辦企業誠信工作坊 林奕華：協助企業導入完善誠信治理機制

相關新聞

鄭麗文今陪楊植斗掃街 被媒體問「敗票」或拜票 她怒嗆：民進黨派來？

國民黨主席鄭麗文上任來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不過台北市議員楊植斗今邀鄭陪同掃街輔選，成為黨內第一人，並盼能打破謠言，呼籲國民黨內團結。而鄭今天到木柵市場掃街也有不少攤商、民眾互動合照，更送上鳳梨、菜頭祝福，不過也有民眾不滿掃街擋道嗆聲，擋通道是共產黨作為。

柯志恩、張善政高雄同框互贈農產品 盼年底選舉聚焦候選人身上

國民黨內傳出有候選人不敢邀黨主席鄭麗文站台輔選，立法院前院長王金平今受訪認為鄭會有所調整。立委柯志恩認為王金平說法「是真的」，且年底選舉應該聚焦在地方如何讓它變得更發展；桃園市長張善政說，候選人特質才是選民最該關心的事。

【重磅快評】沈伯洋的「總統級幕僚團隊」到底在哪兒？

代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，又一次陷入失言風波。他日前參加基層座談會，談到台北市政願景時表示，「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心」，立即被國民黨市議員鍾沛君質疑，萬芳醫院早在22年前已經是醫學中心，難道沈伯洋到現在都不知？

蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？呂家愷酸：是吃到沈伯洋的口水

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營再度宣稱，新北市府推動相關政策是「實現蘇巧慧政見」，新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧還沒上任就急著宣布自己「政見已實現」，這種說法不是市政論述，而是選舉收割，呂更酸說，「蘇巧慧是不是吃到沈伯洋的口水？只會把別人的成果講成自己的願景。」

莊競程化身一日果農提政見 結合竹科採購打造新竹好物

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見，主張結合竹科企業採購、節慶禮盒及國際交流，同時補助農民參與外縣市市集拓展通路，盼提升在地農產品價值，讓外界提到新竹，不只想到半導體，也想到優質農特產品。

張善政、高虹安、徐欣瑩今同台 從政黨對抗轉為AI治理能力

年底百里侯之爭，新竹市長高虹安力拼連任，今受邀出席桃園市智慧產業學院記者會，與具有科技背景的桃園市長張善政、立委徐欣瑩同框，打出「科技聯合治理牌」意味濃厚；高虹安的幕僚指出，桃竹向來是非綠陣營具有優勢的區域，但年底選戰已逐漸從傳統政黨對抗轉向「誰更懂產業、誰更有能力治理 AI 時代」的能力比較。近期公開民調顯示，高虹安若對上民進黨參選人莊競程，以54.5%對21.3%；加上竹縣、桃園市目前也呈現非綠優勢，整體基本盤結構對藍白陣營相當有利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。