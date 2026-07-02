AI對決農業牌！高虹安合體張善政、徐欣瑩 莊競程化身果農推新竹好物

2026選戰升溫，新竹市長高虹安今與桃園市長張善政、國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩出席桃園市智慧產業學院記者會，主打AI治理與跨縣市合作；民進黨新竹市長參選人莊競程則走進香山荔枝果園化身一日果農，提出打造「新竹好物」品牌政見。

高虹安表示，人才培育是推動人工智慧轉型的關鍵，桃園擁有智慧製造基礎，新竹則具備高科技研發優勢，未來透過兩地合作，可加速AI技術落地，協助產業從製造升級邁向智慧轉型，也希望將AI治理理念導入城市治理，提升施政效能，帶動桃竹苗產業持續與國際接軌。

另一方面，莊競程今上午前往香山荔枝果園，化身一日果農採果，並提出打造「新竹好物」品牌政見。他表示，新竹不只有半導體科技產業，也擁有優質農產品，未來若當選市長，將推動「新竹好物」品牌，提升在地農產品價值。

莊競程提出兩大推動方向，首先將加強與竹科企業合作，協助在地農漁產品納入企業採購、節慶禮盒及國際交流贈禮；其次由市府協助農友走出新竹，補助參與外縣市農產市集，拓展銷售通路，提高產品能見度與市場競爭力，創造更高附加價值。

莊競程強調，一座城市的競爭力不只來自科技，也來自土地，未來將持續協助農民提升品牌價值、拓展市場，推動科技與農業共榮發展。

針對高虹安赴桃園與張善政、徐欣瑩同台，莊競程對此題無相關回應。但民進黨新竹市議員曾資程認為，選舉期間難免有人「東蹭西蹭、蹭來蹭去」，與其頻繁到外縣市合體、交流，不如把時間和心力放在新竹市政上。

曾資程認為，新竹仍有許多需要改善的地方，外出交流並非不好，但重點是究竟學到了什麼、帶回哪些經驗，又有多少真正落實在市政建設上，而不是流於政治宣傳。

曾資程也指出，市民最終檢驗的是施政成果，而非合體曝光的次數。他舉例，市府過去曾赴越南招商、宣示推動傳統產業研發中心，也曾赴台中與市長盧秀燕同台，宣稱要加速果菜市場遷建，但相關成果至今仍未見具體成效。他認為，政治人物若爭取連任，更應端出具體政績，而不是一再複製相同的宣傳模式。