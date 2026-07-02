【重磅快評】沈伯洋的「總統級幕僚團隊」到底在哪兒？

代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，又一次陷入失言風波。他日前參加基層座談會，談到台北市政願景時表示，「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心」，立即被國民黨市議員鍾沛君質疑，萬芳醫院早在22年前已經是醫學中心，難道沈伯洋到現在都不知？

沈伯洋解釋，當然知道萬芳醫院是醫學中心。他先前拜會萬芳醫院，討論如何提升專科量能、留住人才，並在接下來的醫學中心評鑑中再往前進，所以喊出「好的醫學中心」口號，卻「極其詭異的被造謠」成，不知道萬芳醫院已是醫學中心。

沈伯洋強調自己發言的重點，不是「醫學中心」而是「變成好的醫學中心」，並沒有發揮滅火的效果，反而形同指出「現在的萬芳醫院不是好的醫學中心」。衛福部長石崇良對此答覆記者：台灣有450家醫院，所有被評定為醫學中心的醫院，雖然各自有擅長的科目，都符合相同的醫療品質標準，沒有大小層級的優劣之分。重點是落實分級醫療，小病到社區醫院，大病才到醫療中心，才能夠保障每個人在急需時都能得到適當照顧。

在此之前，沈伯洋曾批評，蔣萬安任內「台北大縱走」沒有新進展。市府大地處立即提出資料，指出近年持續改善步道、導覽、設施等工程。面對對手拿出證據，沈伯洋轉為質疑「市府讓基層公務員周末發稿」、「把行政體系捲入政治攻防」，形同承認這波交手再度失分，只能找台階下。

相較之下更慘的例子，先前面對輝達總裁黃仁勳的「台灣需要更多能源」，硬要解讀對方所說是「能源」而非「電力」，結果再度遭黃仁勳打臉，在演講中四度強調，台灣需要更多「Electricity」。

沈伯洋出身學者，並未經過選戰洗禮，先前民進黨指派其認養的選區遠在花蓮，對於台北市政的了解不夠深入，確實是人情之常。但是沈伯洋在台灣政壇最大人設，就是「認知戰專家」，不僅藉此在綠營火速鵲起，更被黨主席賴清德放入男性不分區立委第一位。按理說以此專長，加上平日口才也不算差，應該對語言傳播的影響力深得三昧，應該懂得在政策的喊話與辯論中，如何發揚優點，減少暴露自身的短板。結果認知戰專家上場以來，卻頻傳踩雷，幾次對市政議題發動挑戰都鎩羽而歸：資訊明顯錯誤、揮棒落空者有之；抱怨自己的發言被「惡意曲解」、「張冠李戴」，更已經是家常便飯。

令人訝異的是，不久之前綠營才透過多家「友好媒體」放話，強調在賴總統與府秘書長潘孟安的操盤下，「雙總統級」的豪華幕僚人馬已經進駐沈伯洋團隊。黨內對於沈伯洋的選戰情況超乎預期，原本擔心他不習慣選戰節奏、先前仇恨值過高，如今對於沈伯洋的市政見解、團隊空戰、應對策略等，都相當正面樂觀，甚至希望雙北成為這次選戰的雙箭頭。

「總統級幕僚團隊」所看到的戰況，恐怕和多數民眾所感受的情況不同：難聽地說，至少高雄還能夠作出賴瑞隆全面壓倒柯志恩的民調結果，台北目前連這種「沖喜」的消息都不可得。

到底是總統級幕僚變傻了，還是大家比想像中更聰明，都只是虛應故事，沒人願意真心陪沈伯洋踏入戰場？