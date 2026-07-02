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蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？ 呂家愷酸：是吃到沈伯洋的口水

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？國民黨新北市議員呂家愷今酸，「是吃到沈伯洋的口水？」圖／呂家愷提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱還沒上任就實現政見？國民黨新北市議員呂家愷今酸，「是吃到沈伯洋的口水？」圖／呂家愷提供

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營再度宣稱，新北市府推動相關政策是「實現蘇巧慧政見」，新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧還沒上任就急著宣布自己「政見已實現」，這種說法不是市政論述，而是選舉收割，呂更酸說，「蘇巧慧是不是吃到沈伯洋的口水？只會把別人的成果講成自己的願景。」

2026九合一選舉

國民黨新北市議員呂家愷今指出，新北市許多基層福利與市政調整，都是市長侯友宜執政團隊長期盤點財政、回應地方需求，並由市議會多位議員持續質詢、提案、追蹤而來。他說，市政不是市長參選人開一場記者會、喊幾句口號，就能變成自己的政績；更不是把市府已經在做、議會長期在推的政策，包裝成「蘇巧慧還沒上任就實現政見」。

呂家愷表示，選舉可以提出願景，但最基本要尊重事實，蘇巧慧身為中央民代，過去面對新北市長期人均預算偏低、財政分配不公平等問題，沒有替新北爭取到應有資源；現在看到市府克服困難、逐步推動政策，卻馬上跳出來說是自己的政見被實現，這就是典型「平常沒出力，選舉來收割」。

呂家愷也說，沈伯洋在台北市選舉也把既有市政成果講成「缺乏願景」或「應該照他的方向走」，如今蘇巧慧在新北也採用同一套話術，把別人做好的事說成自己的功勞，「雙北民進黨參選人難道比的是誰比較會用口水收割嗎？」

呂家愷強調，新北市民要的是做事的人，不是搶功的人；要的是一步一腳印的市政，不是還沒上任就到處貼標籤、割稻尾的候選人。蘇巧慧若真重視新北，就應該拿出具體財源、執行方法與中央協調成果，而不是看到市府做一項，就宣布自己實現一項。

呂家愷最後表示，「蘇巧慧不是還沒上任就實現政見，而是還沒上任就急著收割。新北市民看得很清楚，市政成果不是口水講出來的，是市府與議會一起做出來的。」

呂家愷 蘇巧慧 沈伯洋 2026九合一選舉 新北市選舉 侯友宜

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