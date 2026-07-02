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莊競程化身一日果農提政見 結合竹科採購打造新竹好物

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見，主張結合竹科企業採購、節慶禮盒及國際交流，同時補助農民參與外縣市市集拓展通路，盼提升在地農產品價值，讓外界提到新竹，不只想到半導體，也想到優質農特產品。

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初夏荔枝進入產季，莊競程在新竹市議員劉彥伶、北區市議員候選人林士凱陪同下，前往香山青農張仁柏經營的荔枝果園採果，實地了解在地農業發展與困境。

莊競程表示，自己老家種植柑橘，走進果園聞到熟悉果香，也勾起童年回憶，更能體會農民長年投入耕作的辛勞。他指出，張仁柏的果園由祖父開墾、父親兼職務農，到第三代全職經營，一家三代接力經營，除種植黑葉、糯米糍等荔枝品種，也栽種甜葡萄柚，展現新竹農業的多元特色。

莊競程說，近年極端氣候已成為農業重大挑戰，去年暖冬影響荔枝開花，今年產量因此受影響；此外，農友也透過綠燈誘捕等友善方式防治荔枝細蛾及荔枝椿象，降低農藥使用，兼顧產量與環境永續。

他表示，農民最擔心的不只是種得好，更在意農產品能否賣得好，因此提出打造「新竹好物」品牌，希望未來提到新竹，除了半導體科技，也能聯想到在地優質農特產品。

莊競程提出兩大推動方向，首先將加強與竹科企業合作，協助在地農漁產品納入企業採購、節慶禮盒及國際交流贈禮；其次由市府協助農友走出新竹，補助參與外縣市農產市集，拓展銷售通路，提高產品能見度與市場競爭力，創造更高附加價值。

莊競程強調，一座城市的競爭力不只來自科技，也來自土地，未來將持續協助農民提升品牌價值與拓展市場，推動科技與農業共榮發展。

民進黨香山區市議員林盈徹表示，香山擁有荔枝、草莓、茶花及好香米等多元農特產品，是竹市重要農業產區，市府推動香山觀光巴士巡迴線前，曾建議依不同季節規畫「期間限定」農遊路線，串聯各項農特產品，讓更多民眾認識香山農業，但至今未見具體進展，期待未來能結合觀光與農業，帶動地方發展。

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程今走進香山荔枝果園，化身一日果農採果，並拋出打造「新竹好物」品牌政見。圖／莊競程競辦提供

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