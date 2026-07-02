被問劉櫂豪動向 陳瑩稱建設一棒接一棒：不該被政治傳聞模糊焦點

針對外界關注前立委劉櫂豪是否退選等傳聞，民進黨台東縣長參選人陳瑩發布新聞稿表示，今天大家齊聚鹿野龍高步道，是為了見證地方建設成果，而非討論政治議題。她強調，自己目前最重要的責任，是全力提出縣政願景，爭取鄉親支持，把心力放在台東未來，而不是政治傳聞。

陳瑩表示，她在鹿野龍高步道啟用典禮致詞時，特別感謝前立委劉櫂豪過去對該計畫的投入。她指出，龍高步道早在四年前便受到劉櫂豪關心，之後由她與立委莊瑞雄接續推動，如今順利完工啟用，正說明好的建設應該一棒接一棒延續，不會因為人事更替而中斷。

她表示，地方建設不分黨派，也不分彼此，只要有助於台東發展，她都願意與所有關心台東的人攜手合作，這也是她一直以來堅持的從政態度。

至於媒體追問劉櫂豪是否參選、是否退選等議題，陳瑩回應，她沒有參與任何相關討論，也不適合代替任何人發言，每位政治工作者都有自己的判斷與決定，她都予以尊重。

陳瑩強調，目前最重要的是承擔民進黨交付的責任，全力爭取鄉親支持，提出完整且務實的縣政藍圖。她認為，民眾真正關心的不是哪位政治人物退不退、選不選，而是未來四年，誰有能力帶動台東產業發展、照顧農漁民、提升觀光、改善交通與醫療，並讓青年願意返鄉、長輩獲得更完善照顧。

她最後表示，選舉只是短暫過程，城市建設與長遠發展才是根本，未來將持續把心力放在政策與建設上，期待各界攜手合作，讓台東更加進步、團結，為下一代打造更好的未來。