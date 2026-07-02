張善政、高虹安和徐欣瑩今同台 從政黨對抗轉為AI治理能力

年底百里侯之爭，新竹市長高虹安力拼連任，今受邀出席桃園市智慧產業學院記者會，與具有科技背景的桃園市長張善政、立委徐欣瑩同框，打出「科技聯合治理牌」意味濃厚；高虹安的幕僚指出，桃竹向來是非綠陣營具有優勢的區域，但年底選戰已逐漸從傳統政黨對抗轉向「誰更懂產業、誰更有能力治理 AI 時代」的能力比較。近期公開民調顯示，高虹安若對上民進黨參選人莊競程，以54.5%對21.3%；加上竹縣、桃園市目前也呈現非綠優勢，整體基本盤結構對藍白陣營相當有利。

該幕僚分析，張善政、高虹安、藍營提名竹縣長參選人徐欣瑩今同場，政治意義不只是三人合體，更代表桃園、新竹縣市的非綠陣營正把選戰主軸拉回產業升級、AI 人才培育與科技治理能力。桃園與新竹都是台灣科技廊帶上非常關鍵的城市；桃園有製造的厚度，新竹有研發的速度，桃竹雙城攜手，就是台灣科技廊帶最強的加速度。

該幕僚表示，張善政和高虹安一樣都來自科技業界，都是理工博士，也都有實務經驗與國際視野。兩人都很清楚，真正有效的治理不只是提出願景，更要能把問題拆解、把資源整合、把解方落地。與同為工程博士的徐欣瑩三人共同展現科技治理與產業升級的語言，對桃竹選民而言具有高度辨識度。

相較之下，民進黨在桃竹竹布局莊競程、鄭朝方、黃世杰雖試圖組成區域連線，但目前仍偏向政治宣示，尚未提出令人耳目一新的共同產業治理方案。幕僚認為，桃竹竹選民與科技、製造、園區及通勤生活圈高度連動，真正關心的不是政治口號，而是能源穩定、人才供給、交通串聯與產業政策能否落地。

該幕僚直言，AI 時代的競爭，關鍵在算力、電力、人才與治理力，產業需要製程最佳化，城市也需要治城最佳化；如今藍白陣營以 AI、產業升級與桃竹苗大矽谷作為共同語言，等於提前把綠營候選人拉進一場科技治理能力考試。對張善政、高虹安與徐欣瑩而言，這不只是同場造勢，而是區域治理與產業願景的具體展現，對整體選情都有加分效果。

財團法人桃園市智慧產業學院今舉行成立記者會暨成果發表會，新竹市長高虹安（前排左六）受邀出席，與桃園市長張善政（前排右六）、立法委員徐欣瑩（前排左五）同框。圖／新竹市府提供

新竹市長高虹安今受邀參加財團法人桃園市智慧產業學院記者會暨成果發表會。圖／新竹市府提供