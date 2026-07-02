張善政、高虹安和徐欣瑩今同台 從政黨對抗轉為AI治理能力
年底百里侯之爭，新竹市長高虹安力拼連任，今受邀出席桃園市智慧產業學院記者會，與具有科技背景的桃園市長張善政、立委徐欣瑩同框，打出「科技聯合治理牌」意味濃厚；高虹安的幕僚指出，桃竹向來是非綠陣營具有優勢的區域，但年底選戰已逐漸從傳統政黨對抗轉向「誰更懂產業、誰更有能力治理 AI 時代」的能力比較。近期公開民調顯示，高虹安若對上民進黨參選人莊競程，以54.5%對21.3%；加上竹縣、桃園市目前也呈現非綠優勢，整體基本盤結構對藍白陣營相當有利。
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該幕僚分析，張善政、高虹安、藍營提名竹縣長參選人徐欣瑩今同場，政治意義不只是三人合體，更代表桃園、新竹縣市的非綠陣營正把選戰主軸拉回產業升級、AI 人才培育與科技治理能力。桃園與新竹都是台灣科技廊帶上非常關鍵的城市；桃園有製造的厚度，新竹有研發的速度，桃竹雙城攜手，就是台灣科技廊帶最強的加速度。
該幕僚表示，張善政和高虹安一樣都來自科技業界，都是理工博士，也都有實務經驗與國際視野。兩人都很清楚，真正有效的治理不只是提出願景，更要能把問題拆解、把資源整合、把解方落地。與同為工程博士的徐欣瑩三人共同展現科技治理與產業升級的語言，對桃竹選民而言具有高度辨識度。
相較之下，民進黨在桃竹竹布局莊競程、鄭朝方、黃世杰雖試圖組成區域連線，但目前仍偏向政治宣示，尚未提出令人耳目一新的共同產業治理方案。幕僚認為，桃竹竹選民與科技、製造、園區及通勤生活圈高度連動，真正關心的不是政治口號，而是能源穩定、人才供給、交通串聯與產業政策能否落地。
該幕僚直言，AI 時代的競爭，關鍵在算力、電力、人才與治理力，產業需要製程最佳化，城市也需要治城最佳化；如今藍白陣營以 AI、產業升級與桃竹苗大矽谷作為共同語言，等於提前把綠營候選人拉進一場科技治理能力考試。對張善政、高虹安與徐欣瑩而言，這不只是同場造勢，而是區域治理與產業願景的具體展現，對整體選情都有加分效果。
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