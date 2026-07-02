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藍營指前瞻新北軌道預算遭蘇貞昌砍半 蘇巧慧競辦：造謠後心虛？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線。聯合報系資料照
捷運三鶯線。聯合報系資料照

新北市議會國民黨團昨指民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績，慧收割；有困難，不見人」，國民黨新北市議會黨團今再指，新北市長侯友宜當年為了新北捷運預算，公開表示向蘇貞昌鞠躬請託，但蘇貞昌最後仍砍半前瞻預算中的軌道建設經費，嚴重影響新北市。

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國民黨團指出，蘇貞昌在行政院長任內拍板核定前瞻預算2.0，但在2020年7月，侯友宜就公開向中央喊話，新北正值重大公共建設期，希望盡速推動修正財劃法，補足新北市預算，同時也表明為了幫新北爭取更多預算，會向蘇貞昌「鞠躬、拜託再拜託」；但就在兩個月後，行政院拍板核定前瞻預算2.0，軌道建設卻從4241億元腰斬剩至1903億元。

國民黨團表示，面對蘇貞昌大砍軌道預算，侯友宜當年就表示，軌道建設是新北市這幾年最重要的投資項目，光是地方每年最少就要花200億，「麻煩中央給我們做事，在軌道建設上給予更多資源跟補助，才能順利完成三環六線」，侯更提到，中央軌道建設經費腰斬，也一定會影響到未來新北軌道建設的審查速度。

黨團表示，面對侯友宜當年的誠摯請託，蘇貞昌甩都不甩，照樣砍半前瞻預算2.0的軌道建設，連帶嚴重影響新北軌道建設推進進度，蘇巧慧還有臉大肆搶割三鶯線政績，完全證實「爸爸卡關，女兒收割」，蘇巧慧的大言不慚，更已被侯友宜跨時空打臉。

蘇巧慧陣營稱新北市政府在蘇貞昌卸任後才提三鶯線財務修正計畫，國民黨團也表示，就是因為蘇貞昌大砍軌道預算、卡關審查速度在前，拖累新北市財政，因此後來新北市府必須追加預算，蘇巧慧居然倒果為因，實在是「有政績慧收割，一張嘴很慧騙」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨・夷將表示，國民黨新北議會團的聲明證明兩件事，一是國民黨昨天說「蘇貞昌院長卡三鶯線財務修正計畫」的言論是造謠，二是證明國民黨造謠後極度心虛，才需要拿已經解釋清楚的事來混淆視聽。

馬亨亨・夷將強調，當年行政院就已經回應過「所有中央答應給地方的軌道建設總體預算一毛都不會少」，前瞻2.0軌道建設預算帳面上從4241億元減少1903億元，是「根據各軌道建設的進度調整該年的預算」，而部分預算則列入一般的公共建設預算，只要進度到了，預算就會到位。

他說，國民黨新北市議會黨團為了掩飾自己抹黑的言論，就拿了一堆混淆視聽的數字來轉移他們造謠的焦點，至今拿不出三鶯線預算被政院卡關、或是三鶯線前瞻預算被刪減的證據。中央用前瞻大力補助了新北的捷運和治水，但國民黨為了選舉，意圖抹除他們當年反前瞻的歷史，反而批評當年為新北爭取前瞻預算、提升新北基礎建設的蘇巧慧，是扭曲事實，時空錯亂。

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