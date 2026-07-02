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「教育養成絕不能斷」李四川與教育團體座談 發表建置AI校園等教育政策

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策，並與支持者及教育代表寒暄。記者張文玠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策，並與支持者及教育代表寒暄。記者張文玠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席在板橋永安公園市民活動中心舉辦的教育團體座談會，現場湧入支持者與教育相關代表，氣氛相當熱絡，不少教育界代表也紛紛在現場發表對於新北教育政策的期待。

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李四川在會中正面回應教育界心聲，並表示自己是工程出身，「橋梁道路斷了可以修，但教育的養成絕對不能斷。」他指出為了下一代的競爭力，未來新北將全面運用AI技術，積極推動並建置「AI校園」。李四川坦言，當初努力把輝達（NVIDIA）帶進來，這些頂尖科技他自己以後可能也用不到，但建置AI校園、讓科技扎根教育，能讓年輕人的未來發展得更好。為了下一代的未來，他絕對願意全力來推行，讓新北市能與其他城市並肩競爭。

另外，針對民進黨對手蘇巧慧質疑其福利政見是「跟進」，李四川也對此回應，強調將敬老卡功能「悠遊卡化」的政策是由他提出，他也相當感謝新北市長侯友宜在市政上的支持，期盼政策討論能回歸提升市民福祉的初衷。

國民黨新北市長參選人李四川（前中）今天在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策，並與支持者及教育代表寒暄。記者張文玠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（前中）今天在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策，並與支持者及教育代表寒暄。記者張文玠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策，並與支持者及教育代表寒暄。記者張文玠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右二）今天在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策，並與支持者及教育代表寒暄。記者張文玠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今日在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策。記者張文玠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今日在板橋出席教育團體座談，發表建置AI校園等教育政策。記者張文玠／攝影

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