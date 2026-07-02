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謝典霖遭質疑議會宴客助選掀地方議論 彰化議會：未動用預算

中央社／ 彰化2日電
彰化縣議長謝典霖。聯合報系資料照
彰化縣議長謝典霖。聯合報系資料照

針對行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑，彰化縣議長謝典霖在議會替參選溪湖鎮長的姑姑陳貞妃宴客助選，彰化縣議會今天表示，未動用議會任何預算，活動均依規定辦理。

2026九合一選舉

吳音寧昨天於臉書（Facebook）發文表示，近日地方盛傳謝典霖開始啟動請客吃飯的選舉模式，例如日前在彰化縣議會席開10餘桌，替姑姑、中國國民黨籍溪湖鎮長參選人陳貞妃助選。

她提到，陳貞妃家裡經營瓦斯行，瓦斯事業正是謝家事業體一環，是廣義的謝家人。宴客當天，有部分溪湖里長、代表、農會幹部等到場，其中也包括前溪湖鎮長陳文漢。地方也在傳，謝典霖屬意與陳文漢搭檔角逐下屆正副議長。

吳音寧質疑，當天宴客費用「花的是謝典霖的錢，還是議長特支費？」認為極可能觸犯「公職人員選舉罷免法」。

對此，謝典霖透過文字表示，彰化縣議會是屬於全體彰化縣民的，議會大門一直都開放，歡迎鄉親走進議會、認識議會，也希望議會成為大家交流與關心公共事務的地方。

彰化縣議會表示，此為「地方仕紳交流餐敘」，並非彰化縣議會主辦，也未動用議會任何預算、議長特別費或其他公務經費。議會秉持行政中立原則，依法辦理各項議事及行政業務，相關活動均依規定辦理。

2026九合一選舉 謝典霖 吳音寧 彰化縣選舉

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