快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川今公布三大教育政策 打造AI教育城市提升師生權益

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，並公布三大教育政策，包括推動AI校園、小班教學班班降至25人及擴大教師心理支持資源。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，並公布三大教育政策，包括推動AI校園、小班教學班班降至25人及擴大教師心理支持資源。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，並公布三大教育政策，包括推動AI校園、小班教學班班降至25人及擴大教師心理支持資源等，現場獲得教師及家長團體支持外，國民黨科技立委葛如鈞也現身相挺，高呼李四川能把新北打造成AI城市願景。

2026九合一選舉

李四川今提出三大教育政策，包括建置AI校園，打造全台第一AI教育城市，第一階段補助學校教師AI工具，讓AI成為教師備課、教學與行政工作最佳助手，第二階段輔導學生使用AI學習工具，推動「生生有AI學伴」，讓AI協助因材施教、補強弱科，成為新北促進教育公平與適性發展的重要力量。

第二政見為小班教學再升級，李四川說，侯友宜市長已宣布自115學年起，國小普通班每班人數調降至28人，未來朝班班25人目標邁進，打造更優質的小班教學環境，讓每位孩子獲得更多陪伴與照顧，守護師生教學與受教權益。

另李四川強調教師支持要再升級，新北市自116年度起加倍投入教育支持資源，教師免費心理諮商次數提高至每年8次，特殊個案最高12次，將校園心理師、社工師等專業輔導人員納入服務對象，未來會擴大教師心理支持資源，提高免費心理諮商次數，完善校園師生心理照護機制，建立更友善的教育環境。

國民黨立委葛如鈞也到場力挺表示，川伯把輝達引到台北，這是對大台北市民來說是一件好事，AI不是僅服務少數人，呼籲大家一起支持川伯，把新北打造成AI城市願景，且最好的教育絕不是冰冷的教育，而是有溫度的家長及老師，川伯的每一項教育政策都能讓孩子感受更多的溫暖，更能減輕老師教學的負擔。

座談會現場也有多位新北教師協會與家長協會代表出席，有家長代表說感謝川伯關係教育，也認同學校老師需要更多的支持，台灣教育若能結合教學第一現場，讓教育能更完善。

李四川強調，他公務員生涯40多年，做了很多公共工程放眼都是硬體建設，但硬體建設只能讓城市變大，他只有無私奉獻的教育工作，才能讓城市變偉大，他認為教育是城市最重要的投資，因為支持老師，就是投資孩子的未來，照顧重視教育，就是投資打造新北最好的未來。

國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，國民黨立委葛如鈞也到場力挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，國民黨立委葛如鈞也到場力挺。記者林媛玲／攝影

李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 國民黨

延伸閱讀

新北18位初任校長上任 AI助攻行政減量

實驗教育三法施行逾10年 立委籲修法補強場地、師資、輔導配套

教師校長家長團體拜會鄭英耀 盼重建校園信任

給教師法律支持！教育部擬建諮詢系統 提供免費服務

相關新聞

鄭麗文今陪楊植斗掃街 被媒體問「敗票」或拜票 她怒嗆：民進黨派來？

國民黨主席鄭麗文上任來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不過台北市議員楊植斗今邀鄭陪同掃街輔選，成為黨內第一人，並盼能打破謠言，呼籲國民黨內團結。而鄭今天到木柵市場掃街也有不少攤商、民眾互動合照，更送上鳳梨、菜頭祝福，不過也有民眾不滿掃街擋道嗆聲，擋通道是共產黨作為。

藍營指前瞻新北軌道預算遭蘇貞昌砍半 蘇巧慧競辦：造謠後心虛？

新北市議會國民黨團昨指民進黨新北市長參選人蘇巧慧「有政績，慧收割；有困難，不見人」，國民黨新北市議會黨團今再指，新北市長侯友宜當年為了新北捷運預算，公開表示向蘇貞昌鞠躬請託，但蘇貞昌最後仍砍半前瞻預算中的軌道建設經費，嚴重影響新北市。

謝典霖遭質疑議會宴客助選掀地方議論 彰化議會：未動用預算

針對行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑，彰化縣議長謝典霖在議會替參選溪湖鎮長的姑姑陳貞妃宴客助選，彰化縣議會今天表...

「教育養成絕不能斷」李四川與教育團體座談 發表建置AI校園等教育政策

國民黨新北市長參選人李四川今天出席在板橋永安公園市民活動中心舉辦的教育團體座談會，現場湧入支持者與教育相關代表，氣氛相當熱絡，不少教育界代表也紛紛在現場發表對於新北教育政策的期待。

李四川今公布三大教育政策 打造AI教育城市提升師生權益

國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，並公布三大教育政策，包括推動AI校園、小班教學班班降至25人及擴大教師心理支持資源等，現場獲得教師及家長團體支持外，國民黨科技立委葛如鈞也現身相挺，高呼李四川能把新北打造成AI城市願景。

挺在地！林國漳、韓瑩合體掃街 買好買滿「總統級超市」喜互惠

縣長參選人林國漳「宜蘭蓋漳」行動今天再度前進宜蘭市！盛夏豔陽，他與市長參選人韓瑩及縣議員林麗、議員參選人游國連、陳漢澤等人走訪基層，兩人第一站特別前往有「總統級超市」之稱的喜互惠採購，以實際行動力挺在地企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。