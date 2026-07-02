李四川今公布三大教育政策 打造AI教育城市提升師生權益

國民黨新北市長參選人李四川今午與教育團體座談，並公布三大教育政策，包括推動AI校園、小班教學班班降至25人及擴大教師心理支持資源等，現場獲得教師及家長團體支持外，國民黨科技立委葛如鈞也現身相挺，高呼李四川能把新北打造成AI城市願景。

李四川今提出三大教育政策，包括建置AI校園，打造全台第一AI教育城市，第一階段補助學校教師AI工具，讓AI成為教師備課、教學與行政工作最佳助手，第二階段輔導學生使用AI學習工具，推動「生生有AI學伴」，讓AI協助因材施教、補強弱科，成為新北促進教育公平與適性發展的重要力量。

第二政見為小班教學再升級，李四川說，侯友宜市長已宣布自115學年起，國小普通班每班人數調降至28人，未來朝班班25人目標邁進，打造更優質的小班教學環境，讓每位孩子獲得更多陪伴與照顧，守護師生教學與受教權益。

另李四川強調教師支持要再升級，新北市自116年度起加倍投入教育支持資源，教師免費心理諮商次數提高至每年8次，特殊個案最高12次，將校園心理師、社工師等專業輔導人員納入服務對象，未來會擴大教師心理支持資源，提高免費心理諮商次數，完善校園師生心理照護機制，建立更友善的教育環境。

國民黨立委葛如鈞也到場力挺表示，川伯把輝達引到台北，這是對大台北市民來說是一件好事，AI不是僅服務少數人，呼籲大家一起支持川伯，把新北打造成AI城市願景，且最好的教育絕不是冰冷的教育，而是有溫度的家長及老師，川伯的每一項教育政策都能讓孩子感受更多的溫暖，更能減輕老師教學的負擔。

座談會現場也有多位新北教師協會與家長協會代表出席，有家長代表說感謝川伯關係教育，也認同學校老師需要更多的支持，台灣教育若能結合教學第一現場，讓教育能更完善。

李四川強調，他公務員生涯40多年，做了很多公共工程放眼都是硬體建設，但硬體建設只能讓城市變大，他只有無私奉獻的教育工作，才能讓城市變偉大，他認為教育是城市最重要的投資，因為支持老師，就是投資孩子的未來，照顧重視教育，就是投資打造新北最好的未來。