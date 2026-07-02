挺在地！林國漳、韓瑩合體掃街 買好買滿「總統級超市」喜互惠

縣長參選人林國漳「宜蘭蓋漳」行動今天再度前進宜蘭市！盛夏豔陽，他與市長參選人韓瑩及縣議員林麗、議員參選人游國連、陳漢澤等人走訪基層，兩人第一站特別前往有「總統級超市」之稱的喜互惠採購，以實際行動力挺在地企業。

賴清德總統在端午節前，由林國漳及韓瑩陪同採買喜互惠慈安店，引發討論。林國漳今天笑說，喜互惠充滿宜蘭在地優質農特產品，連賴總統上次來都愛不釋手。這次他特別加碼補貨，要把上次總統買不夠的在地好物通通寄到總統府，讓總統繼續品嘗宜蘭好味道。

韓瑩打趣說，上次她推薦「藍莓小泡芙」直接被總統打包帶走，這次她再買一波，除了自己解饞，更要送給在烈日下曬得滿頭大汗、一路相挺的蓋漳志工團隊當小點心。

針對市民關心的發展問題，林國漳拋出交通與商圈願景。他說，鐵路高架化是宜蘭人盼了幾十年大事，如今行政院已核定，未來一定要加速推動，消除平交道，讓市區交通更順暢；宜蘭市將全面升級智慧停車與接駁系統，不僅強化火車站與轉運站之間的無縫接軌，更透過YouBike公共自行車，讓共享載具深入市民日常生活。

韓瑩強調，交通打通了，商圈自然就會旺，未來將同步推動宜蘭車站周邊商圈的活化，讓老商圈注入新活力，吸引更多觀光客留下來。

議員林麗表示，宜蘭接下來的黃金十年，需要由林國漳與韓瑩一同縣市同心，配合三位宜蘭市議員，縣市發展更順利；議員參選人陳漢澤強調，宜蘭市東區近年快速發展，接下來也需要包含鐵路高架化在內的許多交通、民生建設逐一到位；議員參選人游國連說，宜蘭市包含鐵路高架、民權幹道擴建、東西區的縫合、增加停車場等交通建設等，有賴林國漳及韓瑩共同攜手推動。