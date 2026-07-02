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蘇巧慧稱政見已被新北市府提前落實 李四川回應

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，受到板橋區里民熱情歡迎。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，受到板橋區里民熱情歡迎。記者林媛玲／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今指她提出六大福利政見中，包括升級敬老卡、兒童營養午餐免費等四大政見都在她提出後，新北市府也提前落實。針對蘇巧慧說法，李四川回應表示，蘇巧慧提的政見，在新北侯市長已經在做，如同沈伯洋所提的政見，台北蔣市長也在做，他覺得兩個人都一樣。

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國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，針對媒體提問蘇巧慧稱她所提的政見，新北市府也提前落實，李四川強調，他提出敬老卡三百點可以用悠遊卡消費的政見，他也謝謝侯市長跟蔣市長跟進，他想好的政策都不分藍綠，可以來執行。

另媒體詢問，國民黨主席鄭麗文今天幫台北市議員楊植斗站台，未來主席是否有無站台計劃？李四川回說，中央黨部對於所有的候選人都有輔選計畫，他會按照輔選計畫進行。

國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，受到板橋區里民熱情歡迎。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，受到板橋區里民熱情歡迎。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，並與現場小朋友相互握手打招呼。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今午前往板橋與教育團體座談，並與現場小朋友相互握手打招呼。記者林媛玲／攝影

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