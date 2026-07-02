綠營台東快整合了？ 陳瑩合體劉櫂豪宣傳鹿野龍高步道

綠營台東縣長選戰陷入分了危機，除了民進黨提名的縣長參選人陳瑩外，前立委劉櫂豪也不鬆口再度參選可能性；但就在今天，陳瑩與民進黨立委莊瑞雄邀集相關單位會勘「鹿野龍高步道設施工程」時，劉櫂豪也一同出席，黨內解讀是整合訊號，近期可望有進一步整合結果。

陳瑩指出，「鹿野龍高步道」可串聯鹿野觀光軸線，帶動地方產業發展，當時原預估今年底完工，如今提前完成並今天開放使用，不僅展現工程執行效率，也讓鹿野地區再添一處兼具景觀與休憩功能的重要設施。

劉櫂豪4年前曾關心「鹿野龍高步道」，在地鄉親持續期盼啟動步道整建，陳瑩與莊瑞雄於去年7月辦理現勘並協調經費到位，讓「鹿野龍高步道」整建工程順利推進。陳瑩表示，熱氣球飛行文化與在地紅烏龍產業是鹿野重要特色，但過去旅客多為短暫停留、看完活動就離開，未來隨著步道及周邊觀光建設完善，將進一步帶動產業發展，並參考英國大吉嶺紅茶、日本靜岡綠茶的國際行銷模式，推動在地農業六級化，結合AI進行氣候預警與產量管理，同時結合電商行銷，「讓景點帶動觀光、觀光帶動產業」。

「鹿野龍高步道」工程，步道全長約700公尺、802階的景觀步道及休憩觀景平台，總經費約3400萬元，進行既有步道整建、觀景與休憩設施優化、導覽系統更新及周邊環境整理。陳瑩說，步道沿途可眺望飛行傘、有竹編藝術廊道等裝置，整體工程提升步行安全與遊憩品質，讓民眾更容易親近縱谷景觀。

陳瑩指出，龍高步道完工後，可串聯鹿野高台、龍田聚落及周邊茶園與農村景觀，不僅讓遊客能欣賞熱氣球，也能深入體驗縱谷地形與田園風光，進一步完善旅遊動線並帶動地方觀光與產業發展。近年中央與地方持續投入台東觀光基礎建設，透過步道改善與環境營造，不僅提升旅遊品質，也有助延長旅客停留時間，創造更高觀光效益。