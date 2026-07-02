蔣萬安指不缺政治口水 沈伯洋稱反映市民心聲

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席指南宮慶典。蔣萬安說，台灣不缺的是政治口水，中央地方應一起面對天災；沈伯洋說，反映市民心聲不是政治口水。

總統賴清德、沈伯洋與蔣萬安等人上午赴指南宮三獻大典。總統致詞時提到過去內湖淹水是在大湖山莊，但今年淹水地方是40、50年來較少看到，希望各縣市政府出現淹水地方都要檢討真正淹水原因，如有不足之處，就應提出治水計畫，中央會強力支持。

蔣萬安致詞先細數廟方歷史，並讚揚廟方成立慈善會協助照顧弱勢。他說，指南宮捐贈新台幣150萬元、為期4年600萬元的經費，給萬芳醫院協助重建第二加護病房，而萬芳醫院在2004年升為醫學中心，與成為地方信仰中心的指南宮一樣，成為服務在地的醫學中心。

蔣萬安表示，北市府協助指南宮逐年種植650棵櫻花樹，後續將再種100棵，打造當地成為台北市的櫻花秘境，而外界期待已久的人行跨橋，已完成設計並投入11億元，將打造長390公尺可連接天恩宮及貓空站的橋梁，讓民眾體驗在地風情。

蔣萬安說，面對極端氣候，中央和地方一定是攜手合作且共同面對，台灣最不缺的是相互指責與製造更多政治口水，需要的是團結一致面對各項天然災害。

他表示，身為台北市長一定全力以赴，在參拜時也祈求台灣風調雨順、國泰民安，台北市合境平安。並希望台灣任何領導者都要以蒼生為念、以民為本，拒絕製造仇恨跟對立，應要攜手為民生經濟，推動更多的建設和政策。

針對蔣萬安致詞內容，沈伯洋參拜後接受聯訪時回應，反映民眾心聲應該不是政治口水，且內湖淹水當天，自己就到場3次，每次民眾都有不同反映及提出問題，如清淤水溝或大排水溝渠、申請補助及預警等狀況，如果提出市民反映叫做政治口水，可能不是那麼妥當。

沈伯洋說，台北市本來就是應該好上加好，但如果有哪些執行不到位的地方，也應接受民眾的反映，希望外界提出建言時能有比較好的回應，改善市政，因好上加好一定是市民所期待。