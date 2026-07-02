影／童子瑋與陳其邁同框 強調國民黨支持者觀望比例上升

民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋挑戰現任市長謝國樑，今日南下高雄向市長陳其邁取經，市府安排參訪高雄港棧貳庫。童說，基隆港曾居世界第七大港，現在產業外移、人口高齡化，城市各項指標下探，高雄的城市治理經驗值得觀摩學習；基隆選情就像高雄溫度一樣「有點熱」，國民黨支持者觀望的比例愈來愈高，他有信心勝選、改變基隆。

市長陳其邁及議長康裕成盡地主之誼，兩人陪同基隆市議長搭乘輕軌抵達目的地「PIER F棧叁庫」，隨後進入棧貳庫試吃果乾與海鮮製品，體驗絹印樂趣。

童子瑋表示，過去基隆港曾是世界第七大港，經過時代變遷等因素，產業及青壯人口外移、人口高齡化、出生率也非常低，城市各項指標持續下探，高雄的成功經驗值得基隆觀摩參考與學習。

童子瑋以輕軌為例，他表示，輕軌串聯整個港區和所有城市節點，把過去比較破碎的點透過交通建設對接，這是非常成功的經驗，另外高雄市府與高雄港合作，舊倉庫變成駁二藝術特區，香蕉碼頭變成科技公司（5G AIoT共用辦公室），「陳其邁市長連159棵樹木都知道」，非常多地方值得基隆市學習。

有民調顯示，謝國樑與童子瑋的民調差距僅在5％左右，今日有記者詢問基隆選情如何。童子瑋表示，現在選區感覺就像高雄溫度一樣有點熱，他非常開心有愈來愈多市民關注到基隆的生活品質及現況，如公車、路平等基本生活狀況，大家愈來愈不滿。

童子瑋說，根據一些民調顯示，「國民黨支持者觀望的比例愈來愈高」，非常有信心在年底選舉，可以改變基隆，讓城市可以真正進步。

陳其邁稱讚童子瑋對基隆非常了解，心中有非常好的藍圖。陳其邁說，基隆跟高雄都是港都城市，在產業、城市風貌、交通問題解決可以彼此分享經驗，非常高興有機會跟基隆交換經驗。

高雄市長陳其邁（左）與基隆市議長童子瑋（右）一起體驗絹印手作。記者徐白櫻／攝影

高雄香蕉碼頭早年的香蕉棚變身5G AIoT共用辦公室，且改名「PIER F棧叁庫」。記者徐白櫻／攝影