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彰化政壇「白露說」不止 魏平政團隊：魏家團結參選到底

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國民黨參選人魏平政今拜訪大村鄉民代表會。圖／魏平政競選總部提供
彰化縣國民黨參選人魏平政今拜訪大村鄉民代表會。圖／魏平政競選總部提供

彰化縣政壇國民黨縣長參選人陣前換將的「白露說」傳言不斷，近日地方又直指縣長參選人魏平政遭遇財務困難，將舉辦募款餐會籌集選舉經費；魏平政競選團隊今表示，魏家從媽媽魏陳春惠到魏平政的兩名哥哥都同意動支費用投入縣長選舉，不舉辦募款餐會。

2026九合一選舉

彰化縣政府參議柯呈枋人帥學經歷俱佳，最近臉書換上帥氣照片襯托顏值；彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章在臉書、LINE群組，發布拜託基層關心產業的動向。他們兩人重新活躍引發高度關注，加上地方傳出魏平政選舉資金困難，將舉辦募款餐會要求工商業界「認桌」籌集選舉經費，選情更不被看好。

魏平政競選團隊表示，起初魏平政要自掏腰包不用家裡的錢參選縣長，反遭家人反對，因為家人認為魏平政選舉是魏家的事，媽媽魏陳春惠和兩名哥哥都同意，選舉費用不是難事，魏家一定拿出來。

魏平政競選團隊又表示，規畫募款餐會絕沒有要人家捐款好幾萬又好幾萬，願意贊助多少都可以，目的不在募款金額，只是凝聚人氣，因為不收費招待用餐必遭賄選查辦，所以募款餐會真的用來邀請大家集氣。但魏平政強調，他本人不願意舉辦募款餐會，僅設小額捐款帳戶。

6月下旬豪大雨結束，魏平政本周集中拜訪大村鄉公所、鄉農會，今到大村鄉民代表會交流對於葡萄產銷看法。魏平政說，接獲農民反映夏季露天葡萄因氣候急遽變化無法順利轉色，影響產量和收益，今與大村鄉代會討論，都認為除了找農業專業單位幫農民因應氣候變遷，也應增加葡萄產銷管道，例如接洽四大超商販售大村鮮食葡萄水果盒，加速農民銷售速度。

魏平政 彰化 白露 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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