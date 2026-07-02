起風了！陳素月發表競選歌曲做起手式 魏平政、邱建富也不停歇

「起風了」！民進黨彰化縣長參選人陳素月今天在競選總部發表競選歌曲「這是我們的彰化」，這是陳素月經營北彰化的重要啟手式。陳素月說，這首歌是以彰化300年的文化底蘊為基礎，希望透過大家的努力、耕耘，讓離鄉背井的彰化人，都能夠心嚮往著彰化，有一個回家的方向。

相對於陳素月競總即將完成，並發表競選歌曲，國民黨提名的縣長參選人魏平政的競總將設在彰化市西勢街原國民黨彰化縣黨部，這也是縣長王惠美兩次縣長選舉的競總，也都順利當選。魏平政說，總部仍在裝潢，預定七月中、下旬成立，目前他也積極走基層，團隊也陸續組成，並將舉辦問政說明會。

至於脫離民進黨參選的彰化市前市長邱建富表示， 他的競總將設在彰化市中央路，預定九月初成立，他的各鄉鎮市後援會已經運作，每周也會發表重要政見，尋求支持。

陳素月這首「這是我們的彰化」競選歌曲，今天上午在彰化縣競選總會發表會，包括陳素月、競選總部主委陳永昌、彰化縣信賴姐妹會長黃淑娟及各鄉鎮市長、縣議員參選人、信賴姐妹會成員到場參加並共同演唱，場面十分熱烈。

陳素月的彰化縣競選總部設在彰化市延平路，空間十分寬敞，目前仍在裝修。由於陳素月的基本盤在南彰化，在北彰相對較弱，仍有待積極經營，因此這場在競選總部發表競選歌曲， 被形容是經營北彰化的起手式。

歌曲開場「風從八卦山輕輕吹過」以「起風了」的意象，隱喻素月將帶領彰化迎來新的轉機，象徵時間的流轉與世代的傳承，並透過由一個人到一群人、由同行到共行的敘事鋪陳，描繪彰化人攜手前進的精神。

「這是我們的彰化，靜靜發光的地方」，陳素月競選歌曲是由邱暉智創作，他說，以彰化三百多年的人文歷史與土地情感為創作核心，希望透過音樂唱出彰化的文化底蘊、城市溫度與未來願景。

陳素月承諾，未來若有機會為彰化服務，將持續推動更友善女性與家庭的政策，打造安心育兒、安心就業、安心照顧的生活環境。

民進黨彰化縣長參選人陳素月（中）今天在競選總部發表競選歌曲「這是我們的彰化」，這是陳素月經營北彰化的重要啟手式。記者劉明岩／攝影