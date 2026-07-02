出席長輩共餐 蘇巧慧：還沒選上就已經有了滿滿的政績

國民黨主席鄭麗文上任來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不過台北市議員楊植斗今邀鄭陪同掃街輔選，成為黨內第一人，並盼能打破謠言，呼籲國民黨內團結。而鄭今天到木柵市場掃街也有不少攤商、民眾互動合照，更送上鳳梨、菜頭祝福，不過也有民眾不滿掃街擋道嗆聲，擋通道是共產黨作為。

2026-07-02 11:14