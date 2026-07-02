出席長輩共餐 蘇巧慧：還沒選上就已經有了滿滿的政績
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋廣德里長輩共餐活動。一走進活動中心，立刻受到現場長輩熱烈歡迎，現場氣氛相當熱絡。
2026九合一選舉
蘇巧慧在活動中再次力推其主打的兩大長輩政見，包括擴大假牙補助以及將敬老卡額度提升至1000點，均受到基層熱烈歡迎。蘇巧慧表示自己提出的六大福利政見中，已有4項在她尚未當選市長前，新北市長侯友宜陸續實現，「還沒當市長，四條已經實現，是不是可以給我掌聲？」引發現場鄉親歡呼。蘇巧慧說每當她拋出新的福利政策，對手陣營就會隨之跟進，她笑稱這代表自己的政見切中民意，「根本還沒選上，就已經有了滿滿的政績」。
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