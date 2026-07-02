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蘇巧慧：還沒當市長四條政見已實現 「是不是可以給我掌聲？」
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋廣德里老人共餐活動，再次主打推出的長者福利政策表示，自己提出的六大福利政見中，已有4項在她尚未當選市長前，新北市長侯友宜陸續實現，「還沒當市長，四條已經實現，是不是可以給我掌聲？」引發現場鄉親歡呼。
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蘇巧慧表示，她擔任立委期間，常到各地參與共餐活動，認為共餐的菜色不僅注重營養均衡，里長也都會準備得相當豐富不只是讓長輩吃得好，也能和好朋友一起用餐。
蘇巧慧說，自己過去在立法院擔任衛環委員會委員時，就支持中央增加共餐經費，讓長照據點、里鄰共餐有更多資源，希望中央持續支持里長、社團及長期照護站、C級照護站推共餐，讓更多長輩一起共食，若未來擔任市長，市府也會協助里長推動共餐，讓共餐辦得更大、更好。
蘇巧慧表示，自己提出的六大福利政見中，包括有需要的長輩假牙最高補助5萬元，以及敬老卡升級至每月1000點，希望不僅能搭乘大眾運輸，也能用於購物，減輕長輩負擔。
蘇巧慧表示，自己投入新北市長選舉已超過730天，期間持續聽取地方民代及基層意見，才提出六大福利政見，自己還沒當上市長，就已有不少政見陸續實現，包括兒童免費營養午餐、里鄰長福利調整、敬老卡政策，以及輪狀病毒疫苗全面免費等，都已陸續推動。
她表示，「還沒當市長，四條已經實現，是不是可以給我掌聲？」，好的政策只要對市民有幫助，就值得推動。
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