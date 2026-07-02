陳素月發表競選歌曲 盼團結彰化打造更好未來

民主進步黨彰化縣長參選人陳素月今天公布競選歌曲「這是我們的彰化」時表示，這首曲子不僅是競選歌曲，更代表從基層一路走來對土地的感情，希望以音樂團結彰化，打造更好未來。

陳素月今天於競選總部發布競選歌曲，前民進黨立委呂孫綾、歌曲創作者邱暉智、彰化縣信賴姊妹會長黃淑娟及多名彰化縣議員參選人到場共襄盛舉，會中全體合唱，場面熱鬧。

邱暉智說，這首競選歌曲以彰化300多年人文歷史與土地情感為創作核心，唱出彰化文化底蘊、城市溫度與未來願景；歌曲開場「風從八卦山輕輕吹過」以「起風了」意象隱喻陳素月將帶領彰化迎來新轉機，並透過由一個人到一群人、由同行到共行的敘事鋪陳，描繪彰化人攜手前進精神。

陳素月說，選舉從來不是一個人的事，而是許多人共同努力成果，大家一起用歌聲表達對彰化的熱愛，象徵攜手同行、共同承擔責任，希望將溫暖與團結力量傳遞給更多鄉親。

陳素月表示，未來若有機會為彰化服務，將持續推動更友善女性與家庭政策，打造安心育兒、安心就業、安心照顧生活環境；婦女政策不僅照顧女性，而是讓家庭獲得更完善支持，減輕家庭照顧負擔。

她談及，身為女性政治工作者，期盼為公共政策與地方治理注入更多元、包容視角，讓不同族群需求都能被重視，打造更幸福及友善的彰化。