台中無人機論壇…業界盼加速發展 場內外政治角力洶湧

台中市政府與美國在台協會（AIT）今天舉辦2026台中無人載具產業與海外商機論壇，業界認為台中要加速整合產業競爭力，並善用台灣的供應鏈信任基礎。會場外頭，部分人士在市府外拉起白布條，抗議藍營阻擋無人機條例，也有民進黨議員批市府大小眼，未處理好議員名牌。

這場論壇是美國與台灣第一次共同舉辦無人機相關論壇，台中市長盧秀燕、AIT處長谷立言、立法院副院長江啟臣、立委何欣純以及台中市藍綠白議員紛紛出席，議程從上午9時持續到下午3時，討論美國無人機產業發展趨勢、全球無人機商機對接、中台灣縣市經驗等等。

台灣工具機暨零組件同業公會理事長陳紳騰表示，希望在這次論壇展現台中市產業的韌性，目前大肚山60公里黃金縱谷的產業鏈雖面臨很多挑戰，正好可以展現多年累積的底蘊，結合在一起迎向無人機產業的新商機。

陳紳騰認為，台中產業要加速整合競爭力，提供更好、更具韌性的解決方案，把產品的精度、品質、可靠度、智慧製造與無人機結合，讓台灣的無人機在美國發展更上層樓；他也呼籲加工業和製造業者，優先選擇台灣智慧製造廠商，這樣才能帶動台中的整體生態系。

中華民國精密機械發展協會理事長張市育說，他上周和不少無人機業者到波蘭參加台灣形象展覽會，很多歐洲客戶問的不是價錢或交期，而是「你值不值得信賴」？這讓他深刻體認到，全球競爭已經從成本競爭，轉型為信任和供應鏈韌性的競爭了。

張市育表示，無人機始終是一台精密的加工機，沒有世界級的精密製造，就沒有世界級的無人機，這是中台灣最重要的價值；他希望可以串聯工具機、航太、電子、AI、自動化產業與材料產業，建立可信賴且有韌性的合作平台，讓更多國際夥伴選擇台灣。

論壇開始前，就有數名民眾在台中市政府市政大樓外準備好白布條與字卡，抗議藍白立委刪除無人機預算，要求立法院副院長江啟臣支持無人機。國民黨北屯區議員參選人吳宗學表示，這些抗議人士的鬧場流於政治操作，更會給民進黨台中市長參選人何欣純敗票，立院審查無人機條例應以理性討論凝聚共識。

民進黨台中市議員陳雅惠、張芬郁則批評，市府雖然舉辦無人機論壇，卻對不同黨籍的議員大小眼，許多民進黨籍議員到場才發現，名牌上只寫了「議員」，沒有姓名，國民黨籍議員則是清楚印上姓名；這場論壇既然是談產業、技術合作與國際供應鏈，就不該因不同政黨而有兩套標準。

民進黨議員陳雅惠等人批評，他們的名牌是只有印「議員」而無姓名，相反的國民黨議員名牌都有印好姓名，中市府大小眼。圖／陳雅惠辦公室提供

超過50家業者參與這次無人機論壇，業者表示，台中要加速整合產業競爭力，並善用台灣的供應鏈信任基礎，爭取更多國際訂單。圖／台中市政府提供