喊萬芳醫院成好醫學中心 沈伯洋：升量能留人才

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前喊出讓萬芳醫院變成「好的醫學中心」，引發討論。沈伯洋今天表示，口號意思是要提升專科量能、留住人才。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前參加基層座談會，談到台北市政願景時提到「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心」，引發討論。

蔣萬安今天出席指南宮三獻大典前被媒體堵訪表示，萬芳醫院2004年晉升為醫學中心之後，在許多國際評鑑都獲得佳績，一直以來守護鄉親、長期提供大文山地區民眾急重症醫療照護。

蔣萬安說，相信只要在地方耕耘、深入基層並腳踏實地，就會理解長期付出的重要力量，並以台語表示「在地的都了解」。

沈伯洋出席指南宮三獻大典後接受媒體聯訪表示，他剛拜會完萬芳醫院，討論如何提升專科量能、留住人才，並在接下來的醫學中心評鑑中再往前進，所以他喊出「好的醫學中心」這個口號，卻極其詭異的被造謠成是他不知道萬芳醫院已是醫學中心。

對於蔣萬安稱「在地的都了解」，沈伯洋表示，他才剛拜會過萬芳醫院，討論如何把量能撐起來、讓資源留在文山，先前也對景美地區的發展、山系步道如何精進都提出方案，這就是在地的證明。