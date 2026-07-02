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賴總統與蔣萬安、沈伯洋同台 就內湖淹水議題隔空交鋒
賴清德總統、台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋，今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。賴清德致詞時針對內湖日前淹水肯定沈伯洋在淹水時，「第一時間」就前往內湖關切淹水狀況並救災，似乎也在暗指蔣萬安第二天才現身內湖勘災。
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賴清德致詞時表示，員山子分洪完成之後，汐止、內湖就少有淹水，特別是過去內湖淹水的地方是在大湖山莊，當今年淹水的地方，大概4、50年來比較少看到，因此希望各縣市政府，有淹水的地方都要去檢討，真正淹水的原因為何，若有不足之處，就應提出治水計畫，中央一定會大力支持，「不分藍綠、也不分南北，我們把治水的工作做好」。賴清德也肯定沈伯洋，在淹水時，「第一時間」就前往內湖關切淹水狀況並救災，似乎也在暗指蔣萬安第二天才現身內湖勘災。台北市長蔣萬安則反擊表示，面對極端氣候，中央地方一定攜手合作、共同面對，台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水。
對於蔣萬安呼籲淹水議題不要政治口水一事，沈伯洋受訪時說，反映民眾心聲，應該不是政治口水，淹水當天，他去了內湖三次，每一次民眾反應都不同，包含清淤、水溝、大排、補助、預警等問題，都是由市民提出，「如果提出市民的反應叫做政治口水，我覺得可能不是那麼的妥當」。
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