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賴總統與蔣萬安、沈伯洋同台 就內湖淹水議題隔空交鋒

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統、台北市長蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安離開時，特別與沈伯洋握手。記者胡經周／攝影
賴清德總統、台北市長蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安離開時，特別與沈伯洋握手。記者胡經周／攝影

賴清德總統、台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋，今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。賴清德致詞時針對內湖日前淹水肯定沈伯洋在淹水時，「第一時間」就前往內湖關切淹水狀況並救災，似乎也在暗指蔣萬安第二天才現身內湖勘災。

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賴清德致詞時表示，員山子分洪完成之後，汐止、內湖就少有淹水，特別是過去內湖淹水的地方是在大湖山莊，當今年淹水的地方，大概4、50年來比較少看到，因此希望各縣市政府，有淹水的地方都要去檢討，真正淹水的原因為何，若有不足之處，就應提出治水計畫，中央一定會大力支持，「不分藍綠、也不分南北，我們把治水的工作做好」。賴清德也肯定沈伯洋，在淹水時，「第一時間」就前往內湖關切淹水狀況並救災，似乎也在暗指蔣萬安第二天才現身內湖勘災。台北市長蔣萬安則反擊表示，面對極端氣候，中央地方一定攜手合作、共同面對，台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水。

對於蔣萬安呼籲淹水議題不要政治口水一事，沈伯洋受訪時說，反映民眾心聲，應該不是政治口水，淹水當天，他去了內湖三次，每一次民眾反應都不同，包含清淤、水溝、大排、補助、預警等問題，都是由市民提出，「如果提出市民的反應叫做政治口水，我覺得可能不是那麼的妥當」。

賴清德總統、台北市長蔣萬安（右）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安離開時，特別與沈伯洋握手。記者胡經周／攝影
賴清德總統、台北市長蔣萬安（右）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安離開時，特別與沈伯洋握手。記者胡經周／攝影

賴清德總統（右二）、台北市長蔣萬安（右三）、民進黨台北市長參選人沈伯洋，今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，賴清德經過蔣萬安時，特別與蔣萬安握手。記者胡經周／攝影
賴清德總統（右二）、台北市長蔣萬安（右三）、民進黨台北市長參選人沈伯洋，今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，賴清德經過蔣萬安時，特別與蔣萬安握手。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安（右二）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安離開時，特別與台北市研考會主委殷瑋（左一）向沈伯洋握手致意。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右二）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典，蔣萬安離開時，特別與台北市研考會主委殷瑋（左一）向沈伯洋握手致意。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。記者胡經周／攝影

對於蔣萬安呼籲淹水議題不要政治口水一事，沈伯洋（圖）受訪時說，反映民眾心聲，應該不是政治口水。記者胡經周／攝影
對於蔣萬安呼籲淹水議題不要政治口水一事，沈伯洋（圖）受訪時說，反映民眾心聲，應該不是政治口水。記者胡經周／攝影

賴清德總統（中）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。賴清德致詞時，針對內湖日前淹水表示，希望各縣市政府，有淹水的地方都要去檢討。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一），今天出席指南宮純陽寶殿孚佑帝君成道周年三獻大典。賴清德致詞時，針對內湖日前淹水表示，希望各縣市政府，有淹水的地方都要去檢討。記者胡經周／攝影

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