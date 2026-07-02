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《採訪側寫》鄭麗文掃街人潮少 民眾多仍笑臉迎

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】國民黨主席鄭麗文2日首場掃街人有點少！邀請她來掃街的市議員楊植斗在1日下午雖有貼出預告行程，但現場並未因此湧入人潮，兩人身旁多為記者與隨行助理；不過民眾與鄭麗文合照時大多是笑臉迎接，現場雖也有人高喊「共產黨滾」，但只是少數表達意見的民眾。

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慕名而來粉絲較少

國民黨主席鄭麗文近期遭傳被黨內參選人視為「票房毒藥」，引發外界關注。楊植斗雖然1日上節目時表示他即將與鄭合體，並於晚上6點發文宣布相關訊息。不過通常若是與黨內大咖合體，通常發文的同時會附有兩人合體的圖片，且相關行程2周前已經喬定，楊植斗只有「前一天」發「文字訊息」，仍稍引發聯想。

此外，若政治人物對粉絲來說有高吸引力的話，即使早上9點對一般家戶或市場來說，已經算是偏晚的時段，仍會有熱情支持者在現場聚集，期待見到該政治人物；但這次掃街陪同者，是楊植斗邀請的市場聯誼會等相關成員，加上現場的記者與隨行助理，人潮其實沒有想像中的多。

對鄭麗文感到新奇

不過民眾見到鄭麗文時，大多還是有見到傳說中電視上政治人物的興奮感，有攤販甚至與鄭麗文雙手緊握，鄭麗文也相當熱情的回應。記者在跟著掃街時，也有聽到民眾笑說：「她真的長得很高！」也有民眾說：「原來她就是鄭麗文。」雖然也有民眾認為她過於親共而表達不滿，但僅為曇花一現。

由於這次鄭麗文首次與議員合體掃街，藍營小雞們也會關注這場活動的狀況，作為後續是否與鄭麗文合體的判斷依據。對於「票房毒藥」的傳言，鄭麗文近日受訪時也說，因為自己是黨主席，跟她掛看板難免會怪怪的，應該要跟縣市長合掛才對。她也強調，自己到各地都受到支持者的擁戴，大家都非常熱情，「我是很有票房的」。

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