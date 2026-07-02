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中市「北屯班長」段體佩素人參選 拜票不去社團和宮廟為哪樁？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩反映人行道被廢棄貨櫃占據。圖／取自段體佩臉書
台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩反映人行道被廢棄貨櫃占據。圖／取自段體佩臉書

台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩以無黨籍素人身分參選，他每天身著軍汗衫和迷彩褲上街頭，但卻和其他參選人不同的是，他並不去社團和宮廟拜票。他說，自己既是素人，未來也設定目標就是替基層民眾服務，為了避免糾葛和把時間浪費在社團活動上，因此選擇不參與。偶而會看到參與里民活動，那也是應里長邀請。

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雖然參選，但段體佩尚一面經營著他在大坑一帶的開心農場闢建工作，並利用清晨和傍晚上街頭向選民致意。他沒有一般的選戰團隊，接到民眾反映事項是妻子陪他到現場替他錄影，有時則是工地的夥伴權充助理去幫忙。在台北工作的女兒則負責空戰，替他經營網路和直播。

段體佩說，雖然還不是民代，但已有很多人遇到事主動找他，而且都是一些與民眾切身相關的事。例如現在天氣太熱，有人跟他反映籃球場、網球場白天都不能用，建議應該加蓋，而且晚間照明也不足。他親自去現場勘查，認為言之有理，已主動向市府反映。還有人建議，未來加蓋時可以一併加裝太陽能板，發的電還可挹注夜間的用電。

另還有反映文昌東七路的人行道被廢棄的貨櫃占據，行人無法通行。他通知環保局後，環保局表示因自己的車輛太小，已委外民間下周拖吊。他也發現北屯、太平一帶的山區被丟棄廢棄物嚴重，許多還是私人地。為了爭取效率，他乾脆自己帶著山友一起用垂降方式下去清理。

段體佩說，民眾反映的事項很多，還有對長跑10年的年輕人最近要結婚，希望得到他的祝福，他也特別錄製了影片祝福，希望他們把「結婚是戀愛的墳場」這句話做為警愓，要把結婚做為愛情的擴張。

他說，自己不是民代，但其實政府的公務員效能很好，只要反映，一般都能動起來。他不參加宮廟和社團活動，目的是為來不要有糾葛而能全心為素民服務。甚至，為免讓老朋友困擾，也都暫都不連絡，而是選擇直接站上街頭訴諸大眾，等選上之後再與老友連絡。

段體佩分別曾在2020和2022年參選北北屯區立委和北屯區市議員，立委時得到5千多票，市議員就衝高至8755票，以第二高票落選，這次因北屯區增加1席而捲土重來。

台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩為籃球場應加蓋請命。圖／取自段體佩臉書
台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩為籃球場應加蓋請命。圖／取自段體佩臉書

台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩錄影為新人祝福。圖／段體佩提供
台中市北屯區市議員參選人、「北屯班長」段體佩錄影為新人祝福。圖／段體佩提供

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