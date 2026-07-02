鄭麗文今陪楊植斗掃街 被媒體問「敗票」或拜票 她怒嗆：民進黨派來？

國民黨主席鄭麗文上任來因為立場、爭議言行等不斷，面對年底大選傳出藍營不少基層認為鄭是「票房毒藥」，不過台北市議員楊植斗今邀鄭陪同掃街輔選，成為黨內第一人，並盼能打破謠言，呼籲國民黨內團結。而鄭今天到木柵市場掃街也有不少攤商、民眾互動合照，更送上鳳梨、菜頭祝福，不過也有民眾不滿掃街擋道嗆聲，擋通道是共產黨作為。

楊植斗表示，跟鄭麗文約了兩個禮拜好不容易才敲定時間，加上近日都有特定媒體見縫插針，他還是希望國民黨能夠團結，決定當第一人站出來，邀鄭站台破除謠言，未來也樂意和合體、掛看板等。被媒體問到會不會擔心鄭講太多訪美、訪陸的發言，楊表示，這是鄭的選擇，且鄭訪中、訪美都有很大的成績跟突破，選舉還是主要會講地方的事，要不要講國際的東西，鄭心中有一把尺。

今天鄭麗文約在上午約9時10分抵達，到場也先幫楊喊話隨即進入木柵市場掃街拜票，雖然今天市場人潮不多，不過店家看到鄭到訪也都熱情上前握手，不過也有民眾疑似買菜不滿人潮將動線塞住，對著敗票團隊怒罵，甚至高喊，「這是公共場合，你不能不留一條通道，這是共產黨的作為。」但轄區員警隨即上前關切，而鄭在陪同楊掃完室內後，也到室外與店家逐一握手，拜票時間約30分鐘。

鄭麗文也大讚，楊植斗年輕、認真有戰力，在選區接地氣服務周到，並不斷支持蔣萬安市政推動，現在才七月就開始掃市場了，很認真勤走基層，希望能繼續高票連任。由於今天不受訪鄭針對媒體提問未多談，

媒體問到今天是來「拜票」還是「敗票」，鄭也不滿回嗆，「你是民進黨派來的」。

國民黨主席鄭麗文今日展開年底地方選舉輔選活動，第一站就來到台北市文山區木柵市場，陪同議員參選人楊植斗掃街。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文今日展開年底地方選舉輔選活動，第一站就來到台北市文山區木柵市場，陪同議員參選人楊植斗掃街。記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文今日展開年底地方選舉輔選活動，第一站就來到台北市文山區木柵市場，陪同議員參選人楊植斗掃街。記者曾原信／攝影