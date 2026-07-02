與鄭麗文合體掃街 楊植斗：鄭非票房毒藥

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】鄭麗文首次合體小雞掃街！國民黨主席鄭麗文與台北市議員楊植斗2日在木柵市場拜票，沿途她與民眾親切合照，許多民眾都說她比想像中高。外傳許多藍營議員不願與鄭麗文合體掛看板，楊植斗則說，這是綠營見縫插針，很多選民也喜歡鄭麗文主席，他不擔心合體影響選情。

藍強棒站台都樂意

近來許多藍營議員也掛出與藍營政治人物的合體看板，但大多沒有鄭麗文，楊植斗表示，未來包括鄭麗文、台北市長蔣萬安、政治上一路培養他的貴人如立委羅智強與王鴻薇等人的看板，他都會一一掛出。他也強調，國民黨不是有一堆太陽互相競爭，而是每個人都很強，若願意站台，議員當然舉雙手歡迎。

記者詢問，會不會擔心鄭麗文現在講很多訪問中國或美國的事情，而不是選舉？楊植斗也說，這是鄭麗文自己的選擇，而且鄭無論訪美或訪中都有很大的突破，2026年要輔選縣市首長與地方議員的話，當然會談地方的事情。他也會將大安文山的好茶、好筍推廣給鄭麗文。

選舉前也願合體

「這個時間是兩個禮拜前好不容易敲到的時間！」楊植斗笑說，團結的國民黨就是最好的國民黨。記者追問他，11月才選舉，選前願意跟鄭麗文同台嗎？楊植斗則說，屆時黨主席應該要跟很多縣市首長合體，若還有機會的話「當然願意」。

鄭麗文到場時並未受訪，僅簡短致詞強調，楊植斗是相當年輕的市議員，希望他再接再厲、高票連任，而拜票最好的地方就是傳統市場，她也希望更多人能走入傳統市場、勤走基層。

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