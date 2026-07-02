快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

找醫界背書秀成績單 蘇巧慧：續推國家級組織庫整合平台

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧再秀國會成績單，找來台灣組織庫學會理事長陸振翮，講述蘇巧慧協助組織庫學會與衛生福利部溝通爭取建立「國家級組織庫整合平台」過程。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧再秀國會成績單，找來台灣組織庫學會理事長陸振翮，講述蘇巧慧協助組織庫學會與衛生福利部溝通爭取建立「國家級組織庫整合平台」過程。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026選戰逼近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧再秀國會成績單，今天她發布「醫界為巧慧加油」系列影片第十一集，由「台灣組織庫學會」理事長陸振翮現身說法，講述蘇巧慧在立法院厚生會大力協助組織庫學會與衛生福利部溝通爭取建立「國家級組織庫整合平台」，讓每份大愛能被善用。蘇巧慧說，未來她會和衛福部、組織庫學會繼續努力，讓珍貴的醫療資源發揮最大效益，完善醫療韌性政策。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，現行 「人體器官移植條例」允許醫院摘取並保存國人捐贈的眼角膜、皮膚、硬骨、心血管等組織以供移植，但僅有國家眼庫與國家皮庫設有統一管理、調度媒合的規範，其餘組織種類皆由各醫院各自保存。

蘇巧慧指出，缺乏完善的院際橫向調度機制，可能會讓急需的病患錯失重獲健康或續命契機，一旦遭遇大規模複合型災難，更無法在第一時間將寶貴的醫療資源，做最有效率的分配與媒合。

蘇巧慧指出，她2023年擔任立法院厚生會祕書長起，數次召開協調會，與組織庫學會共同合作，盼建立各院所適用的標準化品質規範，強化跨院間的橫向調度與緊急應變韌性，感謝衛福部從善如流，與組織庫學會一同蒐整國外規範，研擬台灣可行的方案，未來她也會和衛福部、組織庫學會繼續努力，推動「國家級組織庫整合平台」，讓珍貴的醫療資源發揮最大效益，也完善醫療韌性政策。

陸振翮指出，包含眼角膜、皮膚等人體組織移植受到的社會關注與政府資源有限，非常感謝蘇巧慧發揮專業，在立法院厚生會積極舉辦協調會，協助學會與衛福部溝通、爭取計畫經費。陸振翮說，希望未來能建立國家級組織庫整合平台，強化各醫院間的橫向調度，讓每份大愛都能被善用，也造福更多患者。 

陸振翮表示，蘇巧慧不僅做事俐落，更總是扮演關鍵的引導角色，搭起第一線醫療從業人員與行政部門的溝通橋樑，每次會議後，蘇巧慧都會協助做出結論，或是凝聚後續推動的方向，蘇巧慧具領袖氣質，是能夠推動國家社會前進的人才，非常期待像蘇巧慧能為400萬新北市民來服務，帶領新北繼續進步。

蘇巧慧 衛福部 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

蘇巧慧家族獲政府資金投資及補助遭質疑 國發會：利衝法不含投資案件

蘇巧慧妹公司獲政府投資 國發會指法未規範

侯友宜卸任前遺憾？國影中心二期場館牛步 中央地方協調進度曝光

長照給支付擬9月起改3級審議 專家籲推論人計酬

相關新聞

找醫界背書秀成績單 蘇巧慧：續推國家級組織庫整合平台

2026選戰逼近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧再秀國會成績單，今天她發布「醫界為巧慧加油」系列影片第十一集，由「台灣組織庫學會」理事長陸振翮現身說法，講述蘇巧慧在立法院厚生會大力協助組織庫學會與衛生福利部溝通爭取建立「國家級組織庫整合平台」，讓每份大愛能被善用。蘇巧慧說，未來她會和衛福部、組織庫學會繼續努力，讓珍貴的醫療資源發揮最大效益，完善醫療韌性政策。

出席台中無人機論壇　何欣純透露立院周五將處理相關法案

台中市政府與美國在台協會（AIT）今天共同舉辦2026台中無人載具產業與海外商機論壇，民進黨台中市長參選人何欣純也受邀出席，她表示無人機產業關乎台中產業升級，非常希望特別條例可以通過，據她了解，本周五立院就會處理不同版本的無人機條例。

事後避孕藥嚴管惹議 吳欣岱批：粗暴作法犧牲女性身體自主權

食藥署近期預告，將事後避孕藥納入「追溯或追蹤系統」嚴加列管，引發女性擔憂身體自主權倒退。心臟血管外科醫師、北市港湖議員參選人吳欣岱說，她反對這種粗暴做法，看到衛福部回應更失望，透露長期以來，政府為了方便管理犧牲女性身體的自主權益，將提供資訊與限制選擇綁在一起。

綠發布共同政見 喊「加薪、減稅」

備戰年底地方選舉，民進黨昨舉辦「台灣好生活─民進黨二○二六地方選舉政績暨共同政見發布記者會」。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，台灣好生活有三層意義，經濟發展、ＡＩ紅利應該被人民共享；福利國家，與禮運大同篇精神一致，繼續擴大社會投資；另外，台灣是全世界第一個推行○至十八歲成長津貼政策的國家，讓台灣因而偉大。

人物側寫／賴瑞隆自許「第四棒」 不能揮空 壓力大

「冷」是這次高雄市長選舉給選民的體感溫度。民進黨市長參選人賴瑞隆將自己比喻成棒球賽事的「第四棒」，要延續市長陳其邁六年打下的基礎；但強棒需有隊友掩護，場上熱情也需帶動，如何揮出激情的滿貫全壘打，是賴瑞隆此戰重要課題。

「跟高雄人站一起」 政策控賴瑞隆盯行政效率

賴瑞隆自許民進黨在高雄執政的「第四棒」，承接謝長廷、陳菊、陳其邁三位前市長累積的執政成果。他說自己是從基層一路歷練的幕僚世代，且跟陳其邁一樣都是「政策控」，有信心能延續既有市政。跟對手、國民黨高雄市長參選人柯志恩的不同在於：「我跟高雄人站在一起。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。