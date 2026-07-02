找醫界背書秀成績單 蘇巧慧：續推國家級組織庫整合平台

2026選戰逼近，民進黨新北市長參選人蘇巧慧再秀國會成績單，今天她發布「醫界為巧慧加油」系列影片第十一集，由「台灣組織庫學會」理事長陸振翮現身說法，講述蘇巧慧在立法院厚生會大力協助組織庫學會與衛生福利部溝通爭取建立「國家級組織庫整合平台」，讓每份大愛能被善用。蘇巧慧說，未來她會和衛福部、組織庫學會繼續努力，讓珍貴的醫療資源發揮最大效益，完善醫療韌性政策。

蘇巧慧表示，現行 「人體器官移植條例」允許醫院摘取並保存國人捐贈的眼角膜、皮膚、硬骨、心血管等組織以供移植，但僅有國家眼庫與國家皮庫設有統一管理、調度媒合的規範，其餘組織種類皆由各醫院各自保存。

蘇巧慧指出，缺乏完善的院際橫向調度機制，可能會讓急需的病患錯失重獲健康或續命契機，一旦遭遇大規模複合型災難，更無法在第一時間將寶貴的醫療資源，做最有效率的分配與媒合。

蘇巧慧指出，她2023年擔任立法院厚生會祕書長起，數次召開協調會，與組織庫學會共同合作，盼建立各院所適用的標準化品質規範，強化跨院間的橫向調度與緊急應變韌性，感謝衛福部從善如流，與組織庫學會一同蒐整國外規範，研擬台灣可行的方案，未來她也會和衛福部、組織庫學會繼續努力，推動「國家級組織庫整合平台」，讓珍貴的醫療資源發揮最大效益，也完善醫療韌性政策。

陸振翮指出，包含眼角膜、皮膚等人體組織移植受到的社會關注與政府資源有限，非常感謝蘇巧慧發揮專業，在立法院厚生會積極舉辦協調會，協助學會與衛福部溝通、爭取計畫經費。陸振翮說，希望未來能建立國家級組織庫整合平台，強化各醫院間的橫向調度，讓每份大愛都能被善用，也造福更多患者。

陸振翮表示，蘇巧慧不僅做事俐落，更總是扮演關鍵的引導角色，搭起第一線醫療從業人員與行政部門的溝通橋樑，每次會議後，蘇巧慧都會協助做出結論，或是凝聚後續推動的方向，蘇巧慧具領袖氣質，是能夠推動國家社會前進的人才，非常期待像蘇巧慧能為400萬新北市民來服務，帶領新北繼續進步。