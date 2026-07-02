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出席台中無人機論壇　何欣純透露立院周五將處理相關法案

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中）透露，本周五立院就會處理不同版本的無人機條例。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）透露，本周五立院就會處理不同版本的無人機條例。記者陳敬丰／攝影

台中市政府與美國在台協會（AIT）今天共同舉辦2026台中無人載具產業與海外商機論壇，民進黨台中市長參選人何欣純也受邀出席，她表示無人機產業關乎台中產業升級，非常希望特別條例可以通過，據她了解，本周五立院就會處理不同版本的無人機條例。

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何欣純會前受訪表示，她這周一才收到邀請電話與公文，還是要感謝這次邀請，也感謝大家一起關心台中無人機產業，尤其近年台中中小微企業和傳產面臨轉型，無人機不僅對國防自主安全非常重要，更能讓台中傳產轉型升級，非常希望特別條例可以通過。

何欣純指出，非常遺憾與心痛，過去國防軍購特別條例的無人機產業4700億元被立院砍掉，行政院再次提出無人載具特別條例2100億元預算，希望這次可以通過；儘管大家都呼籲不要擋，但立院藍白黨團確實在擋，她才要在上周五鞠躬拜託立法院副院長江啟臣。

何欣純透露，聽說本周五立院不分黨派的立委，終於願意讓不同版本，包含行政院版、國民黨版或立委個人版本，進入立法院處理；她希望這次可以順利，這關乎國防安全與產業活路，是不分顏色的議題。

何欣純也認為，國民黨雖推出6年2400億元常態性的無人機預算，她還是支持行政院提出的特別預算版本，特別預算與一般預算不同，一次通過分年執行，對產業來說較能預測；一般預算每年都要審，像今年的總預算直到現在還沒三讀通過，這樣的不確定性會阻礙產業發展。

何欣純強調，無人機產業的機會稍縱即逝，現在各國都在爭取非紅供應鏈的商機，台灣處在關鍵性位置，台中又有完整的加工體系與供應鏈，一定要把握機會，要是被一拖再拖，產業升級的機會就沒有了。

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