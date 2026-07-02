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事後避孕藥嚴管惹議 吳欣岱批：粗暴作法犧牲女性身體自主權

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

食藥署近期預告，將事後避孕藥納入「追溯或追蹤系統」嚴加列管，引發女性擔憂身體自主權倒退。心臟血管外科醫師、北市港湖議員參選人吳欣岱說，她反對這種粗暴做法，看到衛福部回應更失望，透露長期以來，政府為了方便管理犧牲女性身體的自主權益，將提供資訊與限制選擇綁在一起。

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吳欣岱說，她支持達到完整避孕資訊，但不需要去限制大家取得事後避孕藥的門檻，目前包括美國、日本等全球90幾個國家，也都已經開放讓民眾在藥局直接購買，不需要醫師的處方箋，政府真正要做的，應該是將事後避孕藥品項一項一項分開討論，哪些要管控？哪些變成非處方箋用藥？這才是真正要做的。

吳欣岱說，事後避孕藥在台灣向來屬於處方藥，新措施的重點是強化藥物流向管理，避免非法販售。然而，事後避孕藥最大的特性就是「與時間賽跑」，它透過延遲或抑制排卵來降低懷孕機率，越早服用效果越好。一旦因夜間、假日、偏鄉醫療資源不足，或就醫流程延誤而錯過最佳時機，女性承擔的可能是非預期懷孕，同時心理上更會承受沉重壓力。

吳欣岱說，為了落實女性的基本醫療人權與身體自主權，包含世界衛生組織在內的許多國際專業機構近年都主張提升事後避孕藥的可取得性。或許有些人擔心，放寬取得事後避孕藥會讓女性把它當成常規避孕，或降低保險套使用率。然而，這些顧慮不應掩蓋女性在現實中面臨的困境。

吳說，對許多女性而言，避孕失敗本已充滿焦慮，網路上也可見女性求診時遭遇不友善對待或道德評價的經驗，讓原本應該提供支持的醫療流程，反而變成尋求協助的心理障礙。身為女性，同時也是一名醫師，她絕不鼓勵把事後避孕藥當成日常避孕方式；也堅決反對在沒有任何完善配套措施的情況下，粗暴地拔掉女性自救的最後一道防線。完善的藥品管理與保障女性及時取得醫療資源，不該只能二選一。

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