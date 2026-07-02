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綠發布共同政見 喊「加薪、減稅」
備戰年底地方選舉，民進黨昨舉辦「台灣好生活─民進黨二○二六地方選舉政績暨共同政見發布記者會」。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，台灣好生活有三層意義，經濟發展、ＡＩ紅利應該被人民共享；福利國家，與禮運大同篇精神一致，繼續擴大社會投資；另外，台灣是全世界第一個推行○至十八歲成長津貼政策的國家，讓台灣因而偉大。
2026九合一選舉
民進黨秘書長徐國勇說，為讓全民共享經濟大成長的紅利，民進黨推出「加薪」與「減稅」兩大方針。加薪方面，政府將推動軍公教待遇再調整，完成執政以來的第五次加薪；未來並持續推動調漲基本工資，期待月薪突破三萬元、時薪突破二百元大關。
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