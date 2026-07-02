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綠發布共同政見 喊「加薪、減稅」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

備戰年底地方選舉，民進黨昨舉辦「台灣好生活─民進黨二○二六地方選舉政績暨共同政見發布記者會」。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，台灣好生活有三層意義，經濟發展、ＡＩ紅利應該被人民共享；福利國家，與禮運大同篇精神一致，繼續擴大社會投資；另外，台灣是全世界第一個推行○至十八歲成長津貼政策的國家，讓台灣因而偉大。

2026九合一選舉

民進黨秘書長徐國勇說，為讓全民共享經濟大成長的紅利，民進黨推出「加薪」與「減稅」兩大方針。加薪方面，政府將推動軍公教待遇再調整，完成執政以來的第五次加薪；未來並持續推動調漲基本工資，期待月薪突破三萬元、時薪突破二百元大關。

2026九合一選舉 加薪 民進黨 減稅

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人物側寫／賴瑞隆自許「第四棒」 不能揮空 壓力大

「冷」是這次高雄市長選舉給選民的體感溫度。民進黨市長參選人賴瑞隆將自己比喻成棒球賽事的「第四棒」，要延續市長陳其邁六年打下的基礎；但強棒需有隊友掩護，場上熱情也需帶動，如何揮出激情的滿貫全壘打，是賴瑞隆此戰重要課題。

「跟高雄人站一起」 政策控賴瑞隆盯行政效率

賴瑞隆自許民進黨在高雄執政的「第四棒」，承接謝長廷、陳菊、陳其邁三位前市長累積的執政成果。他說自己是從基層一路歷練的幕僚世代，且跟陳其邁一樣都是「政策控」，有信心能延續既有市政。跟對手、國民黨高雄市長參選人柯志恩的不同在於：「我跟高雄人站在一起。」

高雄崛起 賴瑞隆：爭取大南方機場沒宵禁

從黨內激烈競爭中獲勝，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆接受聯合報專訪，暢談過去在市府任職時開啟高雄的演唱會經濟，強調自己的創意與執行力，更擘劃未來執政的宏願，打造高雄成為對孩子最友善的環境，還要爭取沒有宵禁的大南方機場，帶領南方崛起、邁向國際。

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