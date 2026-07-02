綠發布共同政見 喊「加薪、減稅」

賴瑞隆自許民進黨在高雄執政的「第四棒」，承接謝長廷、陳菊、陳其邁三位前市長累積的執政成果。他說自己是從基層一路歷練的幕僚世代，且跟陳其邁一樣都是「政策控」，有信心能延續既有市政。跟對手、國民黨高雄市長參選人柯志恩的不同在於：「我跟高雄人站在一起。」

2026-07-02 00:01