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人物側寫／賴瑞隆自許「第四棒」 不能揮空 壓力大

聯合報／ 本報記者張議晨
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以「第四棒」自許，強調將承接前三任市長執政基礎，帶領高雄邁向下一個黃金十年。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以「第四棒」自許，強調將承接前三任市長執政基礎，帶領高雄邁向下一個黃金十年。記者劉學聖／攝影

「冷」是這次高雄市長選舉給選民的體感溫度。民進黨市長參選人賴瑞隆將自己比喻成棒球賽事的「第四棒」，要延續市長陳其邁六年打下的基礎；但強棒需有隊友掩護，場上熱情也需帶動，如何揮出激情的滿貫全壘打，是賴瑞隆此戰重要課題。

2026九合一選舉

從廿八年前謝長廷打敗國民黨對手，奠立民進黨高雄執政基礎，陳菊接棒後將藍營鐵票區轉為綠色票倉，加上陳其邁，賴瑞隆在訪談中多次形容自己如同棒球隊的強打「第四棒」。

高雄產業正由傳統製造轉向高科技領域，陳其邁執政近六年的改變看得見，但轉型有陣痛期，薪資成長追不上房價漲幅，生活壓力仍是多數市民共同感受。賴瑞隆以「政策控」自居，加深與陳其邁的連結，對產業現況如數家珍。但生硬的經濟數據與一般市民的生活疏遠，產業轉型果實如何傳遞家戶餐桌上，才是多數市井小民關注的重點。

賴瑞隆出身政治幕僚，獲前市長陳菊延攬進市府。提到與陳菊的師徒情誼，他滿滿感激與尊敬，然而，他角逐立委的前鎮、小港，長期是深綠選區，堪稱綠營舒適圈，市長選舉則需跨越藍綠、爭取中間選民。二○一八年颳起的「韓流」，早已證實高雄絕非綠營萬年鐵板。

賴瑞隆自喻為「第四棒」，強調高雄不需要重新摸索的選手，而是關鍵時刻將分數送回本壘的強打者。棒球場上，第四棒是強打者代名詞；但第四棒也有壓力，不能揮空、成為中斷攻勢的自殺棒。

有別於前幾任同黨籍市長自帶光環，賴瑞隆這次參選少了恩師「花媽」助陣，初選就贏得辛苦。面對捲土重來的對手柯志恩，如何整合黨內、撕除孩子涉霸凌案的爭議標籤、跨出深綠舒適圈，都是賴瑞隆必須面對的課題。

2026九合一選舉 賴瑞隆 民進黨 高雄市

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